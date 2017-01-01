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Vali Şahin: En az 35 ölü 40 yaralı!
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Vali Şahin: En az 35 ölü 40 yaralı!
/
01 Ocak 2017 03:21
Vali Şahin: En az 35 ölü 40 yaralı!
İstanbul Valisi Şahin: En az 35 kişi hayatını kaybetti, yine en az 40 kişi yaralandı!
Ünlü gece kulübüne silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var!
İstanbul Valisi Şahin: En az 35 kişi hayatını kaybetti, yine en az 40 kişi yaralandı!
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