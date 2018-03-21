Samanyolu Haber /Gündem / Vali kalpak ve elde kılıçla balkona çıktı: Musul'a da gireceğiz, Kudüs'e de... /21 Mart 2018 13:06

Vali kalpak ve elde kılıçla balkona çıktı: Musul'a da gireceğiz, Kudüs'e de...

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, cumartesi akşamı Şehitleri Anma Günü için Çanakkale’ye giden bir grup genci uğurlamak için valilik binasına çıktı, onları slogan ve elinde Zülfikar’la uğurladı. Şentürk yaş haddi nedeniyle dün emekliye ayrıldı.

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Kanal D’nin haberine göre geçen cumartesi günü 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında Kırşehir’den 20 otobüsle birlikte 1000 öğrenci Çanakkale’ye hareket etti. Kırşehir Valiliği önünde gerçekleştirilen uğurlama töreninde Kırşehir Valisi Necati Şentürk, valilikte bulunan balkondan öğrencilere hitapta bulundu. Başında ay-yıldız motifli kalpak bulunan Şentürk’ün Zülfikar Kılıcı ve tekbirlerle öğrencileri selamlarken, “Afrin’e de gireceğiz, Münbiç’e de gireceğiz, Musul’a da gireceğiz, Kudüs’ü de alacağız inşallah” dedi. Vali, “Bizi Afrin’e götür” sloganı üzerine ise, “İhtiyaç olursa hep beraber” yanıtını verdi.

EMEKLİYE AYRILDI

Kırşehir Valisi Şentürk, yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılma talebinde bulundu. Talebi kabul edilen Şentürk, dün emekliye ayrıldı.
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