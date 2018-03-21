Vali kalpak ve elde kılıçla balkona çıktı: Musul'a da gireceğiz, Kudüs'e de...

Kanal D’nin haberine göre geçen cumartesi günü 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında Kırşehir’den 20 otobüsle birlikte 1000 öğrenci Çanakkale’ye hareket etti. Kırşehir Valiliği önünde gerçekleştirilen uğurlama töreninde Kırşehir Valisi Necati Şentürk, valilikte bulunan balkondan öğrencilere hitapta bulundu. Başında ay-yıldız motifli kalpak bulunan Şentürk’ün Zülfikar Kılıcı ve tekbirlerle öğrencileri selamlarken, “Afrin’e de gireceğiz, Münbiç’e de gireceğiz, Musul’a da gireceğiz, Kudüs’ü de alacağız inşallah” dedi. Vali, “Bizi Afrin’e götür” sloganı üzerine ise, “İhtiyaç olursa hep beraber” yanıtını verdi.







EMEKLİYE AYRILDI





Kırşehir Valisi Şentürk, yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılma talebinde bulundu. Talebi kabul edilen Şentürk, dün emekliye ayrıldı.