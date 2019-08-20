Vali, avukat dövenleri savundu

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre Vali Yerlikaya, Sürenoğlu'nu döven korumalar hakkında soruşturma izni vermezken "Gözdeki şişlik ve darp izleri polisin yetkisini kullanmasıyla olmuş olabilir" ifadesini kullandı.







13 Nisan'da yaşanan olayda avukat Sertuğ Sürenoğlu korumalar tarafından uzun süre işkence gördüğünü öne sürmüş ve olayın ardından kendisine tehditle tutanak imzalatıldığını ileri sürmüştü.





Tepki çeken olayda, Sürenoğlu kendisini döven korumaları şikâyet etmişti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da korumaların hesap vereceğini söylemişti.





Independent haberinde savcılığın, Cumhurbaşkanlığı koruması olan polis memurları hakkında soruşturma izni için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya yazı yazdığı belirtiliyor.





Yerlikaya'nın gönderdiği cevapta, polis memurlarının ifadesine dayanılarak şunlar kaydediliyor:





“Olay yeri yakalama tutanağında imzaları bulunan polis memurlarının alınan ifadelerinde özetle; şüpheli avukat Sertuğ Sürenoğlu'nun Cumhurbaşkanımızın makam aracına yönelik el kol hareketi yaparak ve hakaret ederek hamle yaptığını, şahsı muhafaza altına aldıklarını, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etmek için resmi ekibin gelmesini beklerken araç içerisinde şüpheli Sertuğ Sürenoğlu'nun saldırgan hareketlere devam ettiğini, aracın sert kısımlarına kafasını vurarak kendisine ve görevli polislere zarar verecek şekilde hareketlerde bulunduğunu…”





Vali Yerlikaya imzalı yazıda ayrıca, Sürenoğlu'nun "Tutanağı tehditle imzaladım" iddiasına da şu yanıt veriliyor:





“Her ne kadar avuakat Sertuğ Sürenoğlu vermiş olduğu ifadesinde bu tutanağı zorla imzlamak zorunda kaldığını, kendisinin tehdit edildiğini iddia etmiş olsa da, kendisinin Hukuk Fakültesi mezunu ve aynı dalda doktora öğrencisi olduğunu düşünüldüğünde, bu tür hukuki konularda nasıl davranması gerektiğini biliyor olması gerektiği, 35 yaşında olgun ve eğitimli bir insan olduğu düşünüldüğünde Çırağan Oteliİ'nde merkezi bir yerde kalabalık bir ortamda tehlikede hissetmesi ve bu tutanağı imzalamak zorunda kaldığını söylemesinin hayatın olağan akışına uymadığının değerlendirildiği…”





Olayın ardından Kağıthane Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenede Sürenoğlu'nun gözündeki şişliğe ve yüzündeki darp izlerine dikkat çekilmişti.

Vali Yerlikaya, şişlik ve darp izlerinin Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nun 16. maddesinde yer alan "Polis, görevini yaparken direnişle karşılaması hâlinde, bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanmaya yetkilidir" ifadelerine dayandırıyor.





Yerlikaya imzalı cevap yazısında, gözdeki şişlik ve darp izlerinin polisin yetkisini kullanması sonucu meydana gelebileceğinin değerlendirildiği de belirtiliyor.