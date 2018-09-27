'Vakıf, Halk, Ziraat birleşecek'

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP), Vakıf, Halk ve Ziraat portföyün birleştirilmesinin öngörüldüğünü belirtti.







27 Eylül Perşembe günkü yazısında Doğan, bu detayın YEP'de olduğunu ancak gözlerden kaçtığını ifade etti.





Doğan, söz konusu kararın, "Yabancı para ihraçları yapmak için kamu yatırım kuruluşları birleştirilerek güçlü bir kurumsal finansman şirketi oluşturulurken, kamu portföy yönetim şirketleri birleştirilmek suretiyle güçlü bir alım kapasitesi sağlanacaktır" satırları ile duyurulduğunu hatırlattı.





Üç yıl içinde, Yeni Ekonomi Programı kapsamında, kamuya ait yatırım kuruluşları ile portföy şirketlerinin birleştirileceğini ifade eden Doğan, "İşin yatırım tarafını bir kenara bırakıyorum, portföy şirketleri boyutuna değineyim. Pazarda kamuya ait üç portföy yönetim şirketi var. Bunlar da kamu bankalarının iştiraki olan kurumlar; Halk Portföy, Vakıf Portföy ve Ziraat Portföy. Her üç şirket de yatırım ve emeklilik fonlarını yönetiyor, yatırım danışmanlığı yapıyor" notunu düştü.





Bu üç portföy yönetim şirketinin pazardaki toplam payının yüzde 20’ye yakın olduğuna işaret eden Doğan, "Üç şirket de yine kamuya ait kurumların fonlarını yönetiyor. Örneğin, Vakıf Portföy, Vakıf Emeklilik’in emeklilik fonlarının yönetiyor. YEP’e göre, bu üç kamu şirketi birleştirilecek ve kamunun pazarda tek bir portföy yönetim şirketi olacak" diye yazdı.





Birleşmenin amacının ne olduğunu dairse, Doğan şu tespitleri paylaştı:





"Sermaye piyasalarının derinleşmesi ve bu piyasadaki oyuncuların da güçlenmesi gerektiği hem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sık sık gündeme getirdiği bir konu hem de Yeni Ekonomi Programı’nın temelini oluşturuyor.





Bu üç şirketin birleşmesi ile portföy yönetim pazarında güçlü bir oyuncu ortaya çıkacak. Bu güçte bir şirket, yurtdışından kaynak getireceği gibi Türkiye’nin bu piyasada yaratacağı kaynaklarını da yurtdışına pazarlayabilecek.





Bunlar en temel nedenler. Eminim, kamu şirketlerinin birleşmesi YEP’in, kamuda tasarruf ilkesine de katkıda bulunacaktır. Bunun ötesinde bu birleşme rol model bile olabilir. Ne mi demek istiyorum? Portföy yönetim pazarından bahsediyorsak, yüzde 2-3 paya sahip küçük küçük şirketlerin birleşmesi için de örnek oluşturabilir demek istiyorum."





Üç kamu şirketinin birleşmesinin pazarda tekel oluşturabileceği sorusunun gündeme gelebileceğine dikkat çeken Doğan, böylesi bir ihtimalin bulunmadığını kaydetti.