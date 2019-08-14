Samanyolu Haber /Gündem / Uzmanlardan kritik havalimanı uyarısı /14 Ağustos 2019 11:09

Uzmanlardan kritik havalimanı uyarısı

Projesine başlandığı ilk günden bu yana tartışmaların odağında olan İstanbul Havalimanı, açılışından sonra da ciddi tehlikelerle gündemde.

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Kalkışa hazırlanan uçağın pistte kayması, fırtına nedeniyle uçakların başka havalimanlarına yönlendirilmesi, taksi yolunun çökmesi ve son olarak uçağın kuş sürüsüne çarpması, havalimanıyla ilgili endişeleri bir kez daha pekiştirdi.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in "Faciaya ramak var" başlıklı haberine göre, Ekoloji uzmanı Prof. Dr. Doğan Kantarcı, “Arazi eski kömür çukurlarının bulunduğu bir alandı. Yapılacak dolgu ile sağlam bir inşaat tabanı da oluşturulamazdı. Yapılan dolgunun uzun bir süre oturmasını da beklemek gerekirdi. Dolgunun oturması uzun yıllar alır. Basınçlı sıkıştırma ile cıvık çamur sıkıştırılamaz” diyor.

Uçakların uzun süre taksi halinde kalmasını değerlendiren emekli pilot Bahadır Altan da “Uçaklar özellikle yüklüyken sıcak havada yokuş aşağı giderken fren yapmak zorunda kalıyor. Çünkü belli bir hızın üzerine çıkamaz. Fren yaptıkça da tekerlekler ısınıyor. Bu iniş takımlarında yangına sebep olabilir. 3. havalimanı bir kara delik gibi sivil havacılığı eritecek. Zor duruma sokacak bir yatırım. Türkiye’ye yapılmış bir kötülük olarak tarihe geçecek” görüşünü dile getiriyor.

Prof. Doğan Kantarcı, havalimanı arazisindeki incelemelerin yetersiz olduğunu söylüyor ve ekliyor:

“Hâkim rüzgârlar genellikle poyraz yıldız ve karayel yönlerinden kuvvetli olarak esmektedirler. Rüzgâr yönleri ile uçakların iniş, kalkış yönlerinin uyumlu olmaması çok önemli ölçüde sıkıntı yaratmaktadır. Havalimanında üst materyal kazılıp kaldırıldığı ve yükselti 40 m kadar düşürüldüğü için, alan çevresindeki arazi içinde ‘at nalı’ gibi alçakta kalmıştır. Kuzeybatıdan ve kuzeydoğudan esen yer rüzgârları alçak araziyi çevreleyen yamaçlarda dönerek alan üzerinde anaforlar oluşturmaktadırlar. Bu anaforların hortumlara dönüşme olasılığı da vardır."

Pistlerde yüzey bozulması ve taksi yollarında çökmeler meydana geldiğini dile getiren Kantarcı piste inen uçakların yüzeye çok yüksek bir basınçla tekerlek koyduklarını ifade ediyor.

Kantarcı'ya göre havalimanının uluslararası sivil havacılıkta yoğun olarak kullanımı birçok sorunu ve tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Önerisi ise, askeri havaalanı olarak kullanılması yolunda. Aksi hâlde ‘hayalet havaalanına’ dönüşeceği uyarısını yapıyor.

Emekli pilot Bahadır Altan, kârlılığın yüzde 70 azaldığını kaydediyor.

Uzman Ekolog Kuş Gözlemcisi Kerem Ali Boya da, kuş kazalarına dikkat çekiyor:

"Atatürk Havalimanı’nda 2 tane pist var bir tanesi kuzey-güney doğusunda, birisi de doğu-kuzey, doğuyla batı-güney tarafında, özellikle lodoslu havalarda bu pist kullanılıyor. Şu anda yeni havalimanında 2 pist var ikisi de kuzey-güney doğrultusunda. Eğer bu pistlerin dışında çok önceden planlanan doğu-batı doğrultusunda veya farklı doğrultuda bir pist yapılabilecekse o yapılmalı. Eğer başka pist yapılacaksa bugüne kadar yaşanan problemleri bertaraf edeceği ihtimali var. Keşke oraya yapılmasaydı kuşların yoğun göçü olan bir yer. Ben kuş gözlemcisiyim, bugüne kadar yapılan tüm literatürü görmüşümdür, arkadaşlarım da var. Neye bakacaklar, nasıl önlem almayı düşünüyorlar? En azından şu istatistiği verseler; Uçağın kuşlara çarpma olayı yaşandı. Fakat ilginç bir şekilde bunlar göçmen kuşlar değildi, çoğu martıydı.”
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