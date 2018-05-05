Uzmanlar uyardı: Horlamak öldürebilir!

Yüksek sesle horlamanın kafatasını incelttiği, bu durumun da beyni koruyan sıvıların dışarı sızmasına yol açarak ölümcül sorunlar yaratabileceği ortaya çıktı. ABD’deki Indiana Üniversitesi’nde yapılan araştırma, horlama ve uyku apnesiyle ilgili çarpıcı sonuçlara ulaştı.



Duvar'ın haberinde yer alan araştırma, yaşları 40 ila 60 arasında değişen 114 kişi üzerinde yapıldı. Bu kişilerin 56’sı orta dereceli veya ağır uyku apnesinden mustaripti; yani, ani solunum duraklamaları, çok gürültülü horlamalar ve iç çekmeler yaşıyorlardı. İncelemelerin sonucunda, uyku apnesi olan kişilerin kafataslarında ortalama 1.23 milimetre incelme meydana geldiği saptandı.



DEMANS, OBEZİTE, KOMA, FELÇ…



Kafatasında 1 milimetrelik bir incelme ise serebrospinal (beyin-omurilik) sıvısının dışarı sızmasına yol açabiliyor. Araştırmacılar uyku apnesi sonucu meydana gelmesi muhtemel olan sıvı sızıntısının demans (hafıza kaybı), obezite, koma, felç ve hatta ölüm gibi sonuçları olabileceğine dikkat çekti. Geçen yıl yapılan bir başka araştırmadaysa, horlamanın Alzheimer hastalığı ile bağlantılı olduğu ortaya çıkarılmıştı.



Uyku apnesinin ve yüksek sesle horlamanın kafatasında incelmeye yol açmasının bilimsel nedeni henüz tespit edilmiş değil. Araştırmacılar, yüksek sesle horlamanın uyku apnesinin bir semptomu olduğunu ama her horlayanın illa ki uyku apnesi olmadığını da vurguladı.