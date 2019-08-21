Samanyolu Haber /Gündem / Uzmanlar bir kez daha uyardı: Tek bir nefes bile öldürebilir… /21 Ağustos 2019 09:17

Uzmanlar bir kez daha uyardı: Tek bir nefes bile öldürebilir…

ABD'de yapılan bir araştırma, elektronik sigaranın tek bir kullanımda bile kan damarlarında değişime yol açtığını ortaya koydu.

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Pennsylvania Üniversitesi’ne bağlı Perelman School of Medicine’dan uzmanların gerçekleştirildiği araştırma, dün ‘Radiology’ dergisinde yayınlandı.

Amerikan yayın kuruluşu CNN’in aktardığı habere göre; geçici olarak e-sigara kullanımı, sağlıklı insanlarda kan damarlarının fonksiyonunu etkiliyor.

MR sonuçları kullanılarak yapılan çalışma, örneğin, bacaktaki uyluk atardamarı içindeki kan akışının değiştiğini ortaya koydu. Araştırmacılar, gözlemledikleri değişime hangi kimyasalın yol açtığını ise belirleyemedi.

BİRKAÇ SANİYELİK BİR DURUM AMA…

Perelman School of Medicine Radyoloji ve Biofizik Profesörü Felix W. Wehrli, “Birkaç dakika sonra her şey normale dönüyor. Çok büyük bir şey olmadığı söylenebilir. Fakat bir kişi düzenli olarak e-sigara kullanırsa, zaman içinde işlerin kolayca normale dönmeme olasılığı bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Wehrli’nin ekibinin hiç e-sigara ya da sigara içmeyen 31 kişide ölçümlediği değişikler ise ‘aterosklerosis’ de dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalık gelişimindeki ilk aşama olarak bilinen aynı süreci yansıtıyor. Fakat sigara içmeyen ya da e-sigara kullanmayan insanlarda bunun gelişmesi yıllar sürüyor.
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