Üzerine titrenecek iki insan

TARIK TOROS - TR724.COM









Türkiye’nin en yalın gerçeği nedir diye sorsalar, vereceğim cevap şu olur mesela:









Avrupa Birliği Sınır Polisi Frontex verilerine göre, 2018 yılında illegal yollarla ülkesinden kaçan TC vatandaşı sayısı, 8 bin 352.





Pasaportuyla, uçak bileti alıp çıkanların sayısı değil bu…





Ya bi nehirden botla, ya tekne kiralayarak ya da sahte belge düzenleyerek çıkan, çıkabilenlerin sayısı.





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Türkiye’nin en yalın gerçeği nedir diye sorsalar, verilecek cevap:





Şeyma Tekin ve Beyza Demir’in cezaevinde doğum yapması olur.





Bunun önüne arkasına bir şey yazmanıza lüzum yoktur.





Bu iki kadın iki buçuk yılı aşan süreçte yüzbinlerce ailenin yaşadığı dramın şu son birkaç gün içindeki izdüşümüdür sadece.













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Daha neler var:





-Maaşlı 15 Temmuz gazisi diye bir şey çıktı, bunlardan 400’ünün sahte çıkması…





-Osman Kavala’nın iddianamesiz 15 ay içeride tutulması…





-TV’lerde HDP’li olmadan Kürt siyasetinin, CHP’li olmadan sol siyasetin tartışılması…





-Tutuklu yüzlerce avukata sırtını dönen Barolar Birliği Başkanı’nın “Milli duruşa ihtiyaç var” deyip AKP il örgütünü ziyaret etmesi…





-KCK operasyonları hız kesmeden sürürken çıkıp kimsenin “Bu Cemaatçi polis ve savcıların kumpas operasyonu” dememesi…





-“Sandıkla gelen sandıkla gider” diyenlerin Suriye’de sandıkla gelen Esad’ı deviremeyince şimdilerde tekrar diyalog başlatması…





-Ne bileyim, Avrasya tüneline yüzde 38 zam yapılıp sonra bunun “sehven” denilerek seçim sonuna kadar ertelenmesi…





-Muhalefetin hemen her alanda iktidara verdiği destekle “Cumhur ittifakına” göz kırpması…





-İçeride, “Ekonomik kriz yok diyen anlayış krizi çözemez” diyenlerin dışarıda “Türkiye’de muhalefet etme sorunu yok” diye alenen yalan söylemesi.





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Daha çok şey sıralanabilir.





Teferruattır yani.





Baştaki iki güçlü yalın gerçeğe yaklaşamaz.





Hatta…





O iki güçlü yalın gerçeğe götüren nedenlerin birkaçı diyebiliriz sadece.





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Dünyada üzerine titrenecek bir insan varsa…





Hamile bir kadındır, yeni doğmuş bebektir.





Bu ikisinin güvende olmadığı bir ülkede kimsenin can ve mal emniyeti yoktur.





İnsanlar bunun için kaçıyor.













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Dış güçler, emperyalizm, vesaire.





Mühim olan ülkeyi müdahaleye açık hale getirmemektir.





Bağışıklık sistemi zayıflarsa bünye virüslere elverişli hale gelir.





Hasta artık savunmasızdır.





Dış güce ne hacet, güç kullanmanıza dahi gerek kalmaz.





Bünye çöker ve ölür.





Ülkede olan budur.





15 Temmuz’da selası okunan ülke.