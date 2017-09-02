Uzaydan sinyal geldi, bilim dünyasında heyecan

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Dünya’ya 3 milyar ışık yılı uzaktaki bir cüce galaksiden güçlü ve tekrarlanan radyo sinyalleri alındı. Bilim insanları sinyallerin kara delikler veya nötron yıldızlarından geldiğine inansa da, UFO veya ‘bir başka uygarlık’tan sinyal gönderildiğine dair spekülasyonlar heyecan oluşturdu.





Sinyaller, ünlü bilim insanı Stephen Hawking ile Rus milyarder Yuri Milner’in evrende başka hayat olup olmadığının araştırılması için 100 milyon dolara kurduğu ‘Breakthrough Listen’ adlı proje kapsamında tespit edildi. Proje kapsamındaki teleskop ağının, FRB (fast radio burst) adı verilen hızlı radyo dalgaları saptadığı açıklandı. Buna göre, 15 tane güçlü ve FRB tespit edildi.





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