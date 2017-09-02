Samanyolu Haber /Teknoloji / Uzaydan sinyal geldi, bilim dünyasında heyecan /02 Eylül 2017 13:05

Uzaydan sinyal geldi, bilim dünyasında heyecan

İngiliz bilim insanı Stephen Hawking'in girişimiyle kurulan bir teleskop ağı, Dünya'ya 3 milyar ışık yılı uzaktaki bir galaksiden güçlü radyo dalgaları geldiğini tespit etti.

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Gazete Duvar'ın aktardığına göre,  Dünya’ya 3 milyar ışık yılı uzaktaki bir cüce galaksiden güçlü ve tekrarlanan radyo sinyalleri alındı. Bilim insanları sinyallerin kara delikler veya nötron yıldızlarından geldiğine inansa da, UFO veya ‘bir başka uygarlık’tan sinyal gönderildiğine dair spekülasyonlar heyecan oluşturdu.

Sinyaller, ünlü bilim insanı Stephen Hawking ile Rus milyarder Yuri Milner’in evrende başka hayat olup olmadığının araştırılması için 100 milyon dolara kurduğu ‘Breakthrough Listen’ adlı proje kapsamında tespit edildi. Proje kapsamındaki teleskop ağının, FRB (fast radio burst) adı verilen hızlı radyo dalgaları saptadığı açıklandı. Buna göre, 15 tane güçlü ve FRB tespit edildi.

GEÇMİŞTEKİNDEN GÜÇLÜ

2012 yılında da, yine dünyaya 3 milyar ışık yılı uzaktaki bir cüce galaksideki bir kaynaktan gelen yaklaşık iki düzine FRB saptanmıştı. Sinyallerin kaynağına ‘FRB 121102’ adı verilmişti. Araştırmayı yürüten astronomlar, son sinyallerin de aynı kaynaktan geldiğini ancak bu kez geçmiştekine kıyasla daha sık ve güçlü biçimde verildiğini belirtiyor.

‘DÜNYA DIŞI TEKNOLOJİ’ İHTİMALİ

Sinyallerin veriliş sebebinin bilinmemesi ise astronomi camiasında tartışma yarattı. Breakthrough Listen projesinde araştırmacı olan ve sinyallerin arttığını tespit eden Vishal Gajjar, kaynağın yeniden aktif hale geldiğini belirtip radyo dalgalarını ‘gizemli’ diye niteledi. Projenin direktörlerinden Andrew Siemion, sinyallerin ‘dünya dışı teknoloji’den veriliyor olma ihtimalini dışlamadı. Harvard Üniversitesi’nden Peter Williams ise “Bu dalgaların nasıl oluştuğuna dair henüz tatmin edici bir açıklama yapabilen birini görmedim” dedi.
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