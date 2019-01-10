Samanyolu Haber /Teknoloji / Uzaydan gelen kaynağı bilinmeyen radyo sinyalleri tespit edildi /10 Ocak 2019 11:26

Uzaydan gelen kaynağı bilinmeyen radyo sinyalleri tespit edildi

Astronomlar uzaydan gelen, kaynağı bilinmeyen radyo sinyalleri tespit ettiklerini duyurdu. Sinyal Kanada'daki bir teleskop tarafından tespit edildi.

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Kanada'da bulunan ve geçtiğimiz yıl faaliyete geçen bir teleskop, 1,5 milyar ışık yılı uzaklıktan gizemli radyo sinyalleri tespit etti.

BBC'nin haberine göre sinyallerin kaynağı bilinmezken, aynı kaynaktan peş peşe 13 radyo sinyali tespit edildiği açıklandı.

Daha önce buna benzer bir sinyal, yalnızca bir kere başka bir teleskop tarafından alınmıştı.

'BAŞKA BENZER SİNYALLER DE OLABİLİR'

Astrofizikçi Ingrid Stairs, "Bir sinyal daha olduğunu görmek, başka benzer sinyaller de olabileceğine işaret ediyor" diye konuştu.

Stairs, araştırma için daha fazla kaynak bulunmasıyla birlikte konunun çözülebileceğini ve sinyalin nereden geldiğini, sinyale neyin sebep olduğunu anlayabileceklerini söyledi.

CHIME gözlemevi, Britanya Kolumbiyası'nda bulunuyor. Geçtiğimiz yıl faaliyetine başlayan gözlemevinin sinyalleri "neredeyse anında" tespit ettiği aktarılıyor.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Konuyla ilgili araştırma Nature dergisinde yayımlandı.

Bilim insanlarının şimdiye kadar 60 hızlı tekil radyo sinyali bulduğu, iki taneyse tekrarlanan sinyal tespit edildiği belirtiliyor.

Sinyallerin kaynağının çok hızlı dönen ve çok hızlı manyetik alana sahip bir nötron yıldızı veya birleşen iki nötron yıldızı olabileceği öne sürülüyor.
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