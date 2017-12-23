Uzayda serbestçe dolaşan ilk insan hayatını kaybetti

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Johnson Uzay Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, McCandless 80 yaşında Kaliforniya'da hayatını kaybetti.







McCandless, 1984'te büyük sırt roketiyle Dünya'nın üzerinde yörüngede tek başına dolaşırken çekilen fotoğrafıyla hafızalara kazınmıştı. Ünlü astronot bu fotoğraf çekildiği sırada Challenger uzay mekiğinden yaklaşık 100 metre uzaklaşmıştı.



