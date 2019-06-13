Samanyolu Haber /Teknoloji / Uzayda bir gece geçirmek bakın kaç dolar /13 Haziran 2019 21:47

Uzayda bir gece geçirmek bakın kaç dolar

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir gece geçirmenin fiyatının 35 bin dolar olacağını açıkladı.

SHABER3.COM

2020’den itibaren Uluslararası Uzay İstasyonu'nu turizme açacak olan NASA, buraya seyahat edecek yolcuların bir gece için 35 bin dolar ödeyeceğini açıkladı. 

Sputnik'in haberine göre Uluslararası Uzay İstasyonu'na yılda en fazla iki özel seyahat gerçekleştirebilecek olan turistler, istasyonda 30 güne kadar kalabilecek. 

YENİ PAZAR

NASA yöneticilerinden William Gerstenmaier, “Yeni pazarlar oluşturma fırsatına sahip olacağız. Yardıma ihtiyacımız olduğunu biliyoruz, bunu yalnız yapamayız, ilerlememize yardımcı olmak için herkese ihtiyacımız var” dedi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uzayda bir gece geçirmek bakın kaç dolar Sonraki Haber >>

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Pennsylvania'dan canlı

Pennsylvania'dan canlı

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

ATM bir anda para saçmaya başladı

ATM bir anda para saçmaya başladı

DUA: 743 Bebek ve Anneleri hapiste, Kurtar Allah'ım sizi,

DUA: 743 Bebek ve Anneleri hapiste, Kurtar Allah'ım sizi,

İnşaat bir anda çöktü

İnşaat bir anda çöktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:21:40