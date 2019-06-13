Uzayda bir gece geçirmek bakın kaç dolar

2020’den itibaren Uluslararası Uzay İstasyonu'nu turizme açacak olan NASA, buraya seyahat edecek yolcuların bir gece için 35 bin dolar ödeyeceğini açıkladı.





Sputnik'in haberine göre Uluslararası Uzay İstasyonu'na yılda en fazla iki özel seyahat gerçekleştirebilecek olan turistler, istasyonda 30 güne kadar kalabilecek.





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NASA yöneticilerinden William Gerstenmaier, “Yeni pazarlar oluşturma fırsatına sahip olacağız. Yardıma ihtiyacımız olduğunu biliyoruz, bunu yalnız yapamayız, ilerlememize yardımcı olmak için herkese ihtiyacımız var” dedi.