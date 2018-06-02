Samanyolu Haber /Gündem / Uzaya köprü yapılıyor ne düşünüyorsunuz? /02 Haziran 2018 16:54

Uzaya köprü yapılıyor ne düşünüyorsunuz?

Berat Albayrak'ın, bir vatandaşın kendisine söylediği 'Erdoğan uzaya 4 şeritli yol yapıyor dese inanırız' sözü gerçek oldu.

Uzaya köprü yapılıyor ne düşünüyorsunuz?

Bir youtube kanalı tarafından İstanbul Eminönü'de yapılan halk röportajında mikrofon uzatılan vatandaşlardan bazıları 'uzaya köprü yapılıyor, ne düşünüyorsunuz?' sorusuna ilginç cevaplar verdi
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Uzaya köprü yapılıyor ne düşünüyorsunuz?

Uzaya köprü yapılıyor ne düşünüyorsunuz?

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