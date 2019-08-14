Hükümet ve Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi için önceki gün bir araya geldi.





Görüşmeden işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4 oranında zam kararı çıktı.





TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY İŞÇİYİ SATTI!





Zam oranının enflasyonun çok altında kalması kadar Çalışma Bakanı ile Türk-İş Genel Başkanı arasında geçen diyalog işçilerin nasıl yüzüstü bırakıldığını gözler önüne serdi..





Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk arasındaki konuşmalar açık kalan mikrofona yansırken, yaşanan diyalog da dikkati çekti.





"UZASA İŞİ KARIŞTIRACAĞIZ" DEDİ





Fox TV'nin haberine göre, Atalay kamu işçilerinin zam teklifine attığı imzayı, "Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle." sözleriyle açıkladı.





Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın (solda), Çalışma Bakanı Selçuk'a söylediği itiraf gibi sözler kameralara böyle yansıdı.





HÜKÜMETİN TEKLİFİ ÇOK DÜŞÜK KALDIĞI HALDE





Atalay'ın bakan Selçuk'a söylediği bu sözler sosyal medyada infiale sebep oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "İşçiye kaça satttın?" sorusunu yöneltti.





İktidarın teklifinin Türk-İş'in talebinin çok altında olmasına ve "grev" resti çekmesine rağmen Başkan Atalay, anlaşmaya imza atmıştı.