Samanyolu Haber /Gündem / Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı /12 Haziran 2019 10:36

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

Fransa'nın Paris şehrinde yaşayan Cem Uzan internet üzerinden yayınladığı mesajda mağdur edildiğini belirterek Tayyip Erdoğan'dan bu durumun düzeltilmesi için çağrıda bulundu.

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

Uzan ailesinin yaptırdığı Berke Barajı'na 'el konulmasının' 16. senesinde konuştuğunu söyleyen eski siyasetçi "Her şeyimiz yok pahasına satılmıştır." dedi.

Son 10 yıldır Paris'te yaşayan iş adamı Cem Uzan, "Muhterem cumhurbaşkanım, saygı değer devlet büyüklerim sizlerden istirhamım hakkaniyet ile bu mağduriyetin giderilmesidir. 16 yıl boyunca kimse ailemize sahip çıkmamıştır." şeklinde konuştu.

Cem Uzan son dönemde Fransa'da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) karşı kazandığı davalarla gündeme geldi. En son alınan kararda Paris Temyiz Mahkemesi, 2017 yılında Uzan'ın evinde TMSF'nin el koyduğu belgelerin yaklaşık 38 bininin yasal olmayan yollarla elde edildiğine hükmederek imhasını istedi.
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