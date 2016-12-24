Samanyolu Haber /Gündem / Uyuşturucu taciri 'imam'ı sakın tasfiye etme Görmez! /24 Aralık 2016 16:22

Uyuşturucu taciri 'imam'ı sakın tasfiye etme Görmez!

Antalya’da bir cami imamı 9 kilo esrarla yakalandı. Hizmet'le gönül bağı var diye yüzlerce imamı ihraç eden Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e bir tavsiyemiz var. Sakın bu imamı ihraç etmesin çünkü tam "AKP Türkiye'si"ne uygun profil... İmamı gözaltına alan polisler de "cemaatçi" diye fişlenirse şaşırmayın!

Ali Bulaç'tan Mehmet Görmez'e dikkat çeken hatırlatma

Antalya’da bir istihbaratı değerlendiren emniyet ekipleri, cami imamı 37 yaşındaki C.L.’nin kullandığı otomobilin gizli bölmelerinde 9 kilo esrar maddesi ele geçirdi. İmam C.L., gözaltına alındı.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün ilçeye uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar aldı. Verilen bilgiler doğrultusunda teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, içinde bir kişinin bulunduğu otomobili, Hisarçandır Mahallesi’ndeki kontrol noktasında saat 01.00 sıralarında durdurdu. Araçta inceleme yapan ekipler, gizli bölmelerde 9 kilo esrar maddesi ele geçirdi. 

Uyuşturucuya el koyan polis ekipleri, sürücü C.L.’yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen C.L.’nin, Hisarçandır Mahallesi’ndeki bir caminin imamı olduğu tespit edildi. 2 ay önce mahalle camisine atandığı belirlenen C.L., sağlık kontrolünün ardından sorgusu yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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