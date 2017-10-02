'Uyuşturucu ölümleri kalp yetmezliği olarak kayda geçiriliyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulması planlanan “Bağımlılıkla Mücadele Merkezi”nin projesinin duyurulduğu, Aydın Büyükşehir Belediyesinde Başkan Özlem Çerçioğlu ile beraber yaptığı basın açıklamasında önemli açıklamalarda bulundu.





Cankurtaran, Birleşmiş Milletler’in (BM) verilerine göre, Türkiye’de uyuşturucu kullanımının 2011’den bu yana 17 kat arttığını ve kullanım yaşının da 10’a kadar düştüğünü belirterek, “BM Uyuşturucu ve Suç İle Mücadele Dairesi’nin (UNODC) verilerine göre de, sentetik uyuşturucu kullanımı sonucunda yaşanan ölümlerde Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyor. UNODC’nin son raporuna göre, dünya genelinde 250 milyona ulaşan uyuşturucu kullanıcısı sayısı, Türkiye’de de son 3 yılda yüzde 20 artarak 1.5 milyona dayandı” diyerek şöyle konuştu: “Araştırmalara göre Türkiye'de 2007-2016 arasında 2 bin 148 kişinin uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak gerçek rakamlar bu sayının çok üstünde. Çünkü krize girerek hastanede yaşamını yitirenlerin çoğunun ölüm nedenine ‘kalp yetmezliği' vb. gibi rahatsızlıklar diye düşüldüğü için Türkiye'de uyuşturucudan ölümlerin net sayısını bilemiyoruz. Tehlike sanılandan daha büyük.”





“HÜKÜMET, UYUŞTURUCUYLA HEM MÜCADELEDE HEM TEDAVİDE SINIFTA KALDI”





Cankurtaran, geçmişte uyuşturucu bağımlılığının daha çok büyükşehirlerde görülen bir sorun olduğunu hatırlatarak, “Ancak özellikle Bonzai adı verilen sentetik uyuşturucuların yaygınlaşmasıyla uyuşturucu bağımlılığı köylere, kasabalara kadar indi. Bu konuda her gittiğimiz yerde çok sayıda şikayet alıyoruz ancak net bir istatistik edinemiyoruz. Sadece son bir hafta içerisinde biri Afyonkarahisar'da diğeri Erzurum'da olmak üzere isimlerini vermek istemediğim iki köyde yapılan operasyonlarda evlerde çok sayıda Bonzai bulunduğu haberleri ajanslara düştü. Bu bile yaşanan sıkıntının ciddi boyutlara vardığını gösteriyor. Hükümet, uyuşturucuyla hem mücadelede hem de tedavide sınıfta kaldı” dedi.



