Uykusuz oyun maratonunda yeni rekor

Türk oyun geliştiricilerin çeşitli platformlarda ortaya koyduğu oyunlar önemli kitlelere ulaşıyor. Satışlarını büyük ölçüde ihracat olarak yapan sektör, geçen yıl 1 milyar 50 milyon dolar ile bu alandaki rekorunu geliştirdi.Sektörün ortaya koyduğu başarılı ürünler, elde edilen olumlu ekonomik sonuçlar ve yakalanan dinamizm oyun geliştirmeye olan ilgiyi yukarı çekiyor.

Bu ilgi her yıl dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de çeşitli merkezlerde düzenlenen oyun maratonu Global Game Jam'e (GGJ) de yansıyor. GGJ’nin Türkiye’deki en büyük merkezlerinden olan ODTÜ Teknokent ve Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği, bu sene de GGJ ATOM ile geliştiricileri ağırlayacak.





İlki 2009'da gerçekleştirilen ve her yıl aynı tarihlerde dünyanın pek çok merkezinde tüm dünyayla eş zamanlı düzenlenen GGJ, 25-27 Ocak'ta gerçekleşecek. Uluslararası etkinliğin başından beri düzenlenen GGJ ATOM, zamanla etkinliğin en büyük merkezlerinden biri haline geldi. GGJ ATOM kapsamında bir araya gelecek oyun geliştiriciler, Wyndham Otel’de tüm dünyadan geliştiriciler ile aynı anda yetenek ve bilgilerini sergileyecekler.





OYUN TASARIMCILARI, PROGRAMCILAR, GÖRSEL SANATÇILAR BİR ARAYA GELECEK