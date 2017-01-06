Uygulama 17 Ocak'ta tarih oluyor Cepte çalışmayacak

Twitter, içerik üreten popüler Vine fenomenlerine maaş ödemeyi kabul etmeyince bütün kullanıcılarını kaybeden Vine, 2016 sonunda yenilgiyi kabul edip yeni videolara sistemi kapatmıştı. Sadece eski videoların izlenebildiği Vine uygulaması şimdi tamamen kapanmak üzere hazırlık yapıyor.





17 OCAK'TAN SONRA VINE UYGULAMASI YOK

Twitter'ın Vine'ın şalterini indireceği tarih ise 17 Ocak olarak açıklandı. 17 Ocak'tan itibaren artık Vine uygulaması üzerinden videolara erişmek mümkün olmayacak. Ancak Vine'ın web sitesi erişilir olmaya devam edecek. Eski videoları izlemek isteyenler web sayfasını kullanabilecekler.