Samanyolu Haber /Dünya / Uydu taşıyan rokete yıldırım çarptı /27 Mayıs 2019 19:12

Uydu taşıyan rokete yıldırım çarptı

Rusya’nın Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü'nden Glonass-M navigasyon uydusu ile birlikte uzaya fırlatıldığı sırada Soyuz-2.16 uydusunun üzerine yıldırım düştü, ancak fırlatma işlemi normal biçimde gerçekleştirildi.

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Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptı.Rus haber ajansı TASS’da yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Rusya’nın Plesetsk Uzay Üssü’nden fırlatılan ve Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptığı belirtildi. 

Yapılan açıklamada, “Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketi bugün, yerel saat ile 09:23’te Plesetsk Uzay Üssü’nden başarılı bir şekilde fırlatıldı” ifadelerine yer verildi.

Roketin yıldırımdan zarar görmediği; başarılı şekilde hedefine ilerlediği belirtildi. 
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