Uyarılar işe yaramadı LYS'ye yine geç kaldılar

Bir başka geç kalan aday Yasemin Çevik de “Bir dakika geç kaldım diye almadılar. Bir de yanlış çıktı almışım. Sosyal Bilimler alacağıma yarınki sınavının çıktısını almışım. Bir adam yardımcı olacaktı, izin vermediler. Nasıl ağlıyor kızlar, tartışıyorlar” diyerek tepki gösterdi.



Türkçe-Sosyal (TS) bölümünden tercih yapacak Eda Usta kimlik yerine öğrenci kartını yanına alınca sınava giremedi. Bu sosyal bilimler sınavı olduğu için TS’den tercih yapacakların mutlaka girmesi gereken bir sınavdı. Üzgün olduğunu ifade eden Usta, “Kimliğimi evde unuttum. Sabah kimliğim yerine öğrenci kimliğimi aldım. Sınava almıyorlar. Evim Küçükçekmece’de, ailem yetiştirmeye çalışıyor ama yetişmez. Geç kalmamak için erken de geldim. Saat 8.00’de evden çıktım. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümünü istiyordum. Seneye bir daha gireceğim” dedi.





SINAVA GİREMEYEN ADAYIN TEPKİSİ





15 dakika kuralına takılanlardan Süleyman Karatuğ adlı bir aday, sınavın yapılacağı binaya bir dakika geç geldiğin için görevliler tarafından kapıları kapatılan binaya alınmadığını söyledi. Aynı zamanda Yeniyüzyıl Üniversitesi'nde de eğitim gören Karatuğ, "Nüfus cüzdanımı unutmuşum. Tekrar geri döndüm. Öyle bir aksaklık olduğu için geç kaldım" dedi.

Öte yandan sınava alınmayan bir başka aday ise kampüs çıkışında basın mensuplarının neden sınava alınmadığı şeklindeki sorusu üzerine, tepkili cevap verdi. Aynı kişi dışarıda kendisini bekleyen yakınıyla birlikte hızla kampüsten ayrıldı. Sınava giremeyen bir başka aday da basın mensupları görüntü alırken, "Arkadaşlar bir rahat bırakın. Şu an moralim çok bozuk' ifadelerini kullandı.





ÖSYM Başkanı Ömer Demir, dün yaptığı açıklamada daha önceki sınavlarda 15 dakika öncesi sınav salonlarının kapatılması nedeniyle yaşanan soruna da değinerek "Biraz erken gelmeleri 15 dakikayı da düşünerek makul bir süre içinde bina önüne gelmeliler." şeklinde adayları uyarmıştı.





SON DAKİKA KOŞUSUNA ALKIŞ





Marmara Üniversitesi Haydarpaşa kampüsünde sınava girmek için kimi öğrenci saatler önce gelirken kimi öğrenciler ise son dakikada okula girdi. Son anda üniversite kapısından giriş yapan öğrenciyi diğer öğrenci velileri alkışladı. Ercan Albar ise kimliğini evde unuttuğu için sınava katılamadı. Melike Çanlıoğlu da yanlış belgesini düzeltip geri geldi. Fakat kapılar kapandığı için sınavlara giremedi. Öğrenciler kadar velilerde heyecanlıydı. Bazı veliler okul bahçesinde kuran okurken bazı öğrenci velileri de el açıp dua etti.





"ZOR ŞARTLARDA BURAYA GELDİM"





Şişli’de bir lisede, giriş saatine dakikalar kala, üniversite adayları ve dışarıda bekleyenler, uyarıldı. Son dakikalarda geler, koşarak binaya girdi. Sınava 09.45’te gelen aday içeriye alındıktan sonra, kapı kapatıldı. Ancak 09.49 gelen üniversite adayı ise, kapalı kapıya bakakaldı. Sınava alınmayan iki çocuk annesi Deniz Varol’un gözleri doldu.





İki çocuk annesi Deniz Varol, üniversite öğretiminin içinde ukde olarak kaldığını söyleyerek, “Cuma günü elimden ameliyat oldum. Otomobil bile süremedim. Zor şartlarda buraya geldim. Bu insanlık dışı. Gençler gibi üniversiteye girmek zorunda değilim.Ama üniversite okumak istiyordum. Allah gençlere sabır versinö dedi. Sınava girecek çocuğunu bekleyen bir veli sınava giremeyen adaya;“Biz bir saat erken geldik. Niye? Mecburiyet. Çoluk çocuğumuzun geleceği için. Az önce bir çocuk, 5 dakika kala buraya geldi. Ama yanlış okula geldi. Bir-iki saat önce gelin, okulunuzu görünö dedi.Sınava giremeyen Deniz Varol ise, “Ben 15 dakika önce kapıların kapatılmasına karşıyım. 15 dakika kuralı nerede var? Saat 10.00’a kadar zamanımız var" dedi.