Samanyolu Haber /Gündem / UYAP'ı neden kapattılar? /11 Mart 2018 11:57

UYAP'ı neden kapattılar?

Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta gerek “Adalet Şurası” gerekse Yargıtay’ın 150. Yılı Sempozyumu’nda UYAP sisteminin çokça sıkıntıları olduğunu iddia etmişti. Erdoğan, “Keşke bu şekilde değil de klasik sistemde bu iş geç de olsa yürüse daha adil olarak tecelli etseydi” açıklaması yaptıktan sonra UYAP’ın büyük bir bölümünün kapatıldığı ortaya çıktı.

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Erdoğan’ın konuşmasının ardından dün gece UYAP’ta kritik bir değişim yaşandı. Güncellemenin ardından avukatlara Ceza davaları dosyalarında bazı sınırlamalar getirildi.
 
Güncelleme öncesinde avukatlar, avukatların dilekçelerini, mahkemenin yazdığı müzekkereleri, bilirkişi raporlarını, mahkemeye yazılan müzekkereleri, mahkemenin duruşma dışında verdiği ara kararları, savcıların dilekçelerini görebiliyordu.

Ancak güncellemeden sonra artık avukatlar, UYAP aracılığıyla sadece tensip zabıtlarını ve duruşma tutanaklarını görebiliyor. Avukatlar  “artık mahkemeye gelen herhangi bir evrakı Adliye’ye gidip dosyadaki kalemden sormak zorundayız, başka türlü mahkemeleri takip etmenin yolu kalmadı” diyor.

Eski Savcı: Amaç bütün hukuksuzlukların kanıtlarını yok etmek 

15 Temmuz sonrası meslekten ihraç edilen ve 16 ay hapis yatan Hopa Cumhuriyet Savcısı Yiğit Kaçar ise durumu “Şimdi de F… bahanesiyle UYAP’ın fişini çekecekler. Çünkü yapılan bütün hukuksuzluklar UYAP’ta kayıt altında. Amaç bu kanıtları yok etmek.” dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ise konuyla ilgili herhangi bir rahatsızlığının olmadığını söyleyerek 'birkaç gün sabredelim, mutlaka düzelecek’ dediler. Biz de bakanlık yetkililerine ilgileri için teşekkür ediyoruz, düzelmesini bekliyoruz.” açıklamasını yaptı.

 
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