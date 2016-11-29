'Utanmadan buraya geliyorsun'

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut katıldı. Tutuksuz yargılanan Akgündüz'ün kız kardeşi Avniye Obut ve eniştesi İbrahim Obut ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada, yaklaşık 60 davacı ile tarafların avukatları hazır bulundu.







HALEN MESAJ GÖNDERİYORLAR





Duruşmaya katılan şikayetçiler, halen kendilerine mesaj göndererek devre mülk satışı yapmak istediklerini söylediler. Evlerini ve birikimlerini satarak yüksek kira geliri vaadiyle devre mülk aldıklarını belirten şikayetçiler, birkaç ay kira aldıktan sonra ödeme yapılmadığını ve dolandırıldıklarını anlattılar. Davacılar, sanıklardan şikayetçi olarak cezalandırılmasını istedi.





"6 MİLYON LİRA 2 DÜKKAN VERDİM"





6 milyon lira ve 2 dükkanını vererek devre mülk aldığını belirten bir şikayetçi "Bazı siyasetçi ve din adamları projenin reklamını yaptıkları için aldandım. 30 yıllık birikimim gitti" dedi.





"ALDIĞIM KİRAYI DA DEVRE MÜLKE YATIRDIM"





Başka bir şikayetçi ise "2 adet evim vardı. 2'sini de verip 6 adet devre mülk aldım. 3 bin 700 liradan 8 ay kira aldım. Bu biriktirdiğim kira ile yeni bir devre mülk almamı istediler. Aldığım kirayı da devre mülke yatırdım" dedi.





"EŞİMİN ZİYNET EŞYALARINI SATTIM"





Bir şikayetçi ise "Eşimin ziynet eşyalarını ve tüm birikimlerini satarak 56 bin lira karşılığında devre mülk aldım. 6 ay, aylık 700 lira kira aldım. Sonra bir daha ödemediler" dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Fadıl Akgündüz ve Salih Obut'un avukatlarının tahliye taleplerini reddetti. Bayrampaşa'daki Caprice Gold'da yapılan keşifin bilirkişi raporunun beklenmesini karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.





2 BİN 443'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede, Akgündüz birlikte yargılanan 4 sanığa 349 müştekiye yönelik "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.