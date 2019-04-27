Samanyolu Haber /Gündem / Üstü tozlu işçi otobüste oturtulmadı /27 Nisan 2019 16:24

Üstü tozlu işçi otobüste oturtulmadı

Kocaeli'de Yahya Batir isimli bir tesisat işçisi, bindiği otobüsün şoförü tarafından üstü kirli diye otobüs koltuğuna oturtulmadı. İşçi, yol boyunca ayakta kaldı.

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Kocaeli Derince’de işten çıkan ve evine gitmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı özel halk otobüsüne binen Yahya Batir adlı işçi üstü tozlu diye koltuğa oturtulmadı. Olayı Facebook’ta anlatan Batir, otobüs boş olmasına rağmen ayakta seyahat ettiğini söyledi.

Evrensel gazetesine de bir açıklama yapan Batir otobüsteki yolcuların şoföre tepki gösterdiğini söyleyerek olayı şöyle anlattı: “Tesisat işi ile uğraşıyorum. İşten çıkıp evime gitmek için otobüse bindim, kartımı okuttum. Buraya kadar her şey normaldi, kartımı okuttuktan sonra şoför bana ‘Üstün kirli, gazete vereyim de onun üstüne otur’ dedi. Otobüste 5-6 kişi vardı o esnada, şoförün bu sözünden sonra utandım, yerin dibine girdim, gazeteyi kabul etmedim, böyle olunca, ‘Ayakta giderim’ dedim, arkaya doğru geçtim. Seyahati ayakta yaptım, yolcular benden oturmamı istedi ama oturmadım. Hatta bir genç kadın, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ni arayarak şikayette bulundu. Anlam veremedim, elbiselerim işimden kaynaklı biraz tozluydu sadece. Ne çamur, ne de kir pas içindeydim. Otobüse baktığımda zaten koltuklar kirliydi, neresini kirletecektim bu koltukların?”

İşçi Yahya Batir, aracın fotoğrafını çektiği sırada şoförün kendisine, “İstediğin yere şikayet et, ben de şikayet edeceğim” dediğini söyledi. Şoför hakkında şikayette bulunacağını söyleyen Batir, “Böyle şeyler yaşanmasın, ne var yani çalışırken üstümüz tozlanmış olabilir. Eve nasıl gideceğiz?” dedi. 
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