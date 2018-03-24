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Usta tiyatrocu ve dizi oyuncusu hayatını kaybetti
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Usta tiyatrocu ve dizi oyuncusu hayatını kaybetti
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24 Mart 2018 10:44
Usta tiyatrocu ve dizi oyuncusu hayatını kaybetti
Usta tiyatrocu ve dizi oyuncusu Ercüment Balakoğlu hayatını kaybetti
SHABER3.COM
Usta tiyatrocu ve dizi oyuncusu Ercüment Balakoğlu bir süredir kanser tedavisi görüyordu Balakoğlu hayatını kaybetti . Balakoğlu 2013 yılından bu yana Temaşa Tiyatrosu'yla birlikte çalışıyordu.
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