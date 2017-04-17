Samanyolu Haber /Gündem / Üsküdar'da 'Hayır' çıkması sembolik bir darbe /17 Nisan 2017 12:24

Üsküdar'da 'Hayır' çıkması sembolik bir darbe

Referandum sonuçlarında evet ve hayır arasındaki farkın az olması Türkiye'de olduğu kadar dünya da gündem oldu. İngiliz The Times, Erdoğan ve AK Parti için önemli İstanbul ilçelerinden Üsküdar'da yüzde 53 hayır çıkmasının 'sembolik bir darbe' anlamına geldiğini ileri sürdü.

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İngiltere basınından The Times, Financial Times, Guardian ve Foreign Affairs analizleri özetle şöyle:

Guardian gazetesinin Orta Doğu muhabiri Martin Chulov İstanbul'dan yazdığı görüş yazısında, "Yeni yasalara verilen sınırdaki destek Türkiye ve AK Parti içindeki bölünmeyi derinleştirebilir" ifadesi yer aldı. Görüş yazısında, referandumda "Evet" ile "Hayır" oyları arasındaki farkın Erdoğan'ın beklediğinden daha az olduğu belirtildi ve muhalefetin de itirazları göz önüne alındığında bunun, referandum sonucunun ülkede gerçekten kabul gördüğüne ilişkin sorular doğurduğu kaydedildi. Yazıda ayrıca, "Eğer yeni kanunlar kabul edilirse, denetim ve denge zayıflatılacak, güçler ayrılığı neredeyse hiçe indirgenecek" ifadeleri yer aldı. Yazı şöyle devam etti: "Meclis denetimi yerine bir kişinin isteği geçecek, bu kişi de mevcut dönemi haricinde 5 yıllık iki dönem için başkan olarak seçilebilecek. Eğer Meclis ikinci döneminde erken seçim çağrısı yaparsa, başkan üçüncü bir dönem için tekrar aday olabilecek. Bu onu, 14 yıllık görev süresinin üstüne, 2034'e kadar görevde tutabilir."


Yazıda ülkenin giderek daha fazla bir şekilde yakında ve uzakta düşmanlarının olduğuna inandığı, Avrupa'ya şüpheyle baktığı ve ABD'yi de Fethullah Gülen'i iade etmemesi nedeniyle iç huzuru bozan bir ülke şeklinde gördüğü belirtildi. "Evet" kampanyasının İstanbul ve Ankara'da kaybedildiği belirtilen yazıda "Ülke genelindeki kentli muhafazakarlar da yeni kanunlar için istenilenden daha az heyecanlıydı" denildi. Yazıda "AKP kademelerinde dün gece coşku yoktu" ifadesi yer aldı.
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