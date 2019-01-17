Samanyolu Haber /Gündem / Üsküdar Belediyesi borçlarına karşılık cami satıyor /17 Ocak 2019 10:20

Üsküdar Belediyesi borçlarına karşılık cami satıyor

Üsküdar Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan Çengelköy’deki Güzeltepe Birlik Camii’ni vergi borcuna mahsuben 29 milyon 732 bin 950 TL bedel üzerinden Maliye Hazinesi’ne devretme kararı aldı. CHP karara itiraz etti.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Üsküdar Belediyesi Meclisi'nin ocak ayı oturumlarında cami satışı kararına imza atıldı. Meclis gündemine gelen teklifte Üsküdar Çengelköy'deki 4 bin 574.30 metrekare alanlı Güzeltepe Birlik Camii'nin ilçe belediyesinin ve sermayesi belediyeye ait Üsküdar Kent Hizmetleri A.Ş'nin vergi borçlarına mahsuben Maliye Hazinesi'ne devrinin düşünüldüğü belirtildi.

Teklifte, caminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edileceği, değerinin de toplam 29 milyon 732 bin 950 lira olduğu ifade edildi.

Teklif CHP'li meclis üyelerinin "ret" oyuna karşın AKP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Karara tepki gösteren CHP'li Meclis üyesi Nezih Küçükerden, "Üsküdar'da cami satmaya devam ediyorlar. Üsküdar Belediyesi borçlarına karşılık bir camiyi daha satarak geçmişten gelen geleneğini sürdürdü" diye konuştu
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Üsküdar Belediyesi borçlarına karşılık cami satıyor Sonraki Haber >>

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Tren istasyonunda palalı adam paniği

Tren istasyonunda palalı adam paniği

Menbiç'te intihar saldırısı: İki ABD askeri ve 10 sivil öldü

Menbiç'te intihar saldırısı: İki ABD askeri ve 10 sivil öldü

Keşke anlayabilselerdi!

Keşke anlayabilselerdi!

Kamyonlar çarpıştı, bölgede yaşayanlar boşta kalan hayvanları kaçırdı

Kamyonlar çarpıştı, bölgede yaşayanlar boşta kalan hayvanları kaçırdı

A Haber sahte profesöre bağlanıp milleti trolledi

A Haber sahte profesöre bağlanıp milleti trolledi

İşte uçağa kokpit camından girmeye çalışan pilot

İşte uçağa kokpit camından girmeye çalışan pilot

Kano sürücüsünden ilginç gösteri

Kano sürücüsünden ilginç gösteri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:05:38