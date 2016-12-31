Uşak Üniversitesi rektörü tutuklandı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen cadı avı kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de bulunduğu 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.







Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, yurt çalışanı Mustafa Ç, OHAL kapsamında kapatılan UFTADE Derneği Başkanı Muhammet K. ile üniversitede şoför olarak görev yapan Oğuz C. tutuklandı, akademisyen K.G. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.





Gözaltındaki diğer akademisyenler ise savcılık tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.