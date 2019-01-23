Samanyolu Haber /Spor / Usain Bolt: Spor hayatım bitti /23 Ocak 2019 11:54

Usain Bolt: Spor hayatım bitti

Sekiz Olimpiyat şampiyonluğu bulunan Usain Bolt ‘spor hayatının bittiğini' açıkladı. Eski atlet, sürdürmek istediği futbol kariyerinde aradığı başarıyı bulamadı.

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Atletizmi bıraktıktan sonra Avustralya takımlarından Central Coast Mariners'e transfer olan Bolt, futbolu bıraktı.

32 yaşındaki Jamaikalı atlet Avustralya takımı Central Coast Mariners ile iki ay boyunca antrenmanlara çıkmış fakat kulübün profesyonel bir anlaşma için finansal kaynak bulamaması üzerine Kasım ayında takımdan ayrılmıştı.

BBC Türkçe'deki habere göre 100 metre ve 200 metrede dünya rekorlarına sahip olan Bolt, futbol kariyeriyle ilgili "Sürdüğü sürece eğlendim" dedi ve ekledi:

"İşler istediğim gibi gitmedi. Ama yaşayıp öğreniyorsunuz. Güzel bir deneyimdi ve bir takımın parçası olmak hoşuma gitti."

Bolt Ekim 2018'de Mariners ile sahaya çıktığı ilk dostluk maçında iki gol atmıştı.

?Bolt daha önce Malta ekibi Valetta'nın teklifini yeterince iyi olmadığı gerekçesiyle reddetmişti.

Jamaikalı atlet daha önce Norveç ekibi Stromsgodset ve Alman devi Borussia Dortmud ile antrenmanlara çıkmıştı.

Atletizm kariyerini 2017'de sonlandıran Bolt, futbol kariyerinin de bitmesiyle birlikte ticari girişimlere odaklanacağını söyledi: "Artık farklı işlere gireceğim, önümde pek çok şey var. Hepsini elden geçirerek iş adamı olmaya çalışacağım."
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