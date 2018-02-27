Samanyolu Haber /Spor / Usain Bolt futbolcu oluyor /27 Şubat 2018 04:35

Usain Bolt futbolcu oluyor

Tüm zamanların en iyi sprinteri Usain Bolt, bir futbol takımıyla anlaşma imzaladı ancak hangi takım olduğunu salı günü açıklayacağını duyurdu.

SHABER3.COM

Efsanevi atlet Usain Bolt, yazın kısa mesafe koşuculuğu kariyerini sona erdirmesinin ardından, futbol kariyerine başlıyor. Olimpiyatlarda 8 kez altın madalya kazanan Jamaikalı sprinter, bir futbol takımıyla anlaşma imzaladığını, bunun hangi takım olduğunu salı günü açıklayacağını Twitter hesabından duyurdu.
 
Koyu Manchester United taraftarı olan, emekliliğinden sonra burada top koşturmak istediğini pek çok kez dile getiren Bolt'un Manchester United'da profesyonel bir kontrat kazanabilmek için mart ayında Borussia Dortmund'da deneme antrenmanlarına çıkacağı medyaya yansımıştı.

Geçen ay da Güney Afrika'nın Mamelodi Sundowns kulubüyle antremanlara çıkan 31 yaşındaki Bolt, 9.58'lik derecesiyle 100, 19.19'luk derecesiyle 200 metre dünya rekorunu elinde tutuyor.

   
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