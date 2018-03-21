Uruguay'da Ferrari, yat ve malikane satın almış

Çiftlik Bank adlı sistemle 70 binden fazla kişiden yüz milyonlarca lira topladıktan sonra Uruguay’da ortaya çıkan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın daha bu ülkeye giderek son model lüks bir araç, malikâne ve yat aldığı ortaya çıktı.
Hürriyet’ten İlker Sezer’in haberine göre Mehmet Aydın, geçen yıl Uruguay’a gitti ve başkent Montevideo’da özel korunaklı ve sadece mülk sahiplerinin girebildiği Marina de Santa Lucia’da lüks bir malikâne satın aldı. Aydın ayrıca Ferrari marka otomobil ve bir yat da satın aldı. Aydın, aldığı otomobil ve yatla diğer mülkleri 10 sene önce Uruguay’a yerleşen Türkiye kökenli Osman K.’nin üzerine kayıt ettirdi.
Türkiye’nin Uruguay’dan iade talebinde bulunduğu Mehmet Aydın’ın geçen aralık ayına kadar zengin turistlerin kaldığı bir apart otelde ikamet ettiği aktarıldı.
Mehmet Aydın’ın Ferrari’ye 640 bin dolar ödediği belirtilirken, fiyatı belirtilmeyen yatı, satın aldıktan sonra ayda 9 bin dolara kiraya verdiği kaydedildi.
SORANLARA ‘BABAMIN HEDİYESİ’ DEMİŞ
Komşularının aktardığına göre Aydın, Ferrari’yi nasıl aldığını soranlara “Babamın hediyesi” cevabını vermiş
Mehmet Aydın’ın Türkiye’ye en son geçen şubat ayının ortasında geldiği öğrenildi. İstanbul Ümraniye’deki adresini Beykoz’a taşıyan Aydın o tarihten sonra Türkiye’de bir daha bulunamadı. Aydın’ın İstanbul’dan Uruguay’a gittiği sanılıyor. Aydın, 8 Haziran 2017’de Türkiye’nin Arjantin’deki Buenos Aires elçiliğine giderek, İstanbul’da bulunan Avukat Mehmet Tuna’ya vekâletname vermişti.
Yüksek kâr payı vaadi ile 77 bin 843 kişiden 511.7 milyon TL toplayan Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın, toplanan paranın 398.3 milyon lirasını üyelere dağıttı. Söz konusu paranın 113.4 milyon lirasının ise Aydın’ın Kıbrıs’taki şirketi ile eşi ve yakınlarının hesaplarına aktarıldığı belirtiliyor.