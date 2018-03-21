Uruguay'da Ferrari, yat ve malikane satın almış

Çiftlik Bank adlı sistemle 70 binden fazla kişiden yüz milyonlarca lira topladıktan sonra Uruguay’da ortaya çıkan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın daha bu ülkeye giderek son model lüks bir araç, malikâne ve yat aldığı ortaya çıktı.





Hürriyet’ten İlker Sezer’in haberine göre Mehmet Aydın, geçen yıl Uruguay’a gitti ve başkent Montevideo’da özel korunaklı ve sadece mülk sahiplerinin girebildiği Marina de Santa Lucia’da lüks bir malikâne satın aldı. Aydın ayrıca Ferrari marka otomobil ve bir yat da satın aldı. Aydın, aldığı otomobil ve yatla diğer mülkleri 10 sene önce Uruguay’a yerleşen Türkiye kökenli Osman K.’nin üzerine kayıt ettirdi.



