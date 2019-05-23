Urfa'dan skandal iddia

Urfa’da gözaltına alınan ve fotoğraflara yansıyan işkenceye ilişkin bölgedeki 15 baro ortak bir açıklama yaptı. Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Urfa, Şırnak ve Van barolarının imzasını taşıyan açıklamada, Halfeti ve Bozova ilçelerine bağlı köylerde çok sayıda kişinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.







Açıklamada, şüphelilerin gözaltına alınması sırasında ve gözaltında kaldıkları süre boyunca kötü muamele ve işkenceye uğradıkları iddiasına dikkat çekildi.





‘SUÇ İŞLENDİĞİ AÇIKÇA ORTADA’





Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya sanıkla görüşme hakkının olduğunun, bu hak ve savunma hakkının kısıtlanamayacağının hatırlatıldığı açıklamada, buna aykırı davrananlar ve bununla ilgili emir verenlerin ‘açıkça suç işlediği’ vurgulandı. 15 baronun yayınladığı ortak açıklama şöyle:





‘İŞKENCE SORUŞTURMANIN PARÇASI HALİNE GETİRİLDİ’





“İnsan varlığına ve onuruna karşı yapılan en aşağılık saldırı olan işkence, sorgulama ve cezalandırma yöntemi olarak kolluk birimlerinde birçok soruşturmanın parçası haline getirilmiştir.





‘İŞKENCE TESPİT EDİLDİ, TÜM SUÇ DUYURULARI SONUÇSUZ‘





Yetkili birimlerin yalanlamaları, üstünkörü geçiştirip bu konuyu soruşturma gereği dahi hissetmemelerine karşın işkencenin varlığı tartışma götürmeyen bir olgu haline gelmiştir.





Gerek somut olayda gerekse de daha önce yaşanmış vakalarda kolluk birimlerinde işkence yapıldığının tespit edilmesine rağmen yapılan suç duyuruları sonuçsuz kalmış ve işkenceyi yapanlarla ilgili herhangi bir hukuki girişim ve yaptırım gerçekleşmemiştir.





Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin İşkence Yasağı Başlıklı 3’üncü Maddesi’nde belirtildiği gibi: Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere tabi tutulamaz.”





Baroların açıklamasında işkenceyi yapanların yargı önünde hesap vermesi için ‘her türlü hukuki girişimde’ bulunulacağı belirtilerek, soruşturma sürecinin insan haklarına ve hukuka uygun bir şekilde sonuçlanması talebi ifade edildi.





NE OLMUŞTU?





Urfa’nın Halfeti ilçesinde, fotoğraf karelerine de yansıyan gözaltında işkence günlerdir gündemde. İlçeye bağlı Dergili Mahallesi’nde 18 Mayıs’ta yaşanan çatışmada bir özel harekat komiser yardımcısı yaşamını yitirmiş, iki polis de yaralanmıştı. PKK’li oldukları iddia edilen iki kişinin de yaşamını yitirdiği bildirilmişti.





EV BASKINLARIYLA 47 GÖZALTI





Bu çatışmanın ardından Halfeti ve Bozova ilçelerine ev baskınları düzenlenirken, bu baskınlarda 47 kişinin gözaltına alındığı öğrenilmişti. 47 kişi arasında bulunan üç çocuk daha sonra serbest bırakılmıştı.





Gözaltında işkence fotoğraflara da yansırken; kısıtlı olarak ve polis nezareti ile müvekkilleriyle görüşebilen bazı avukatlar Emniyet’teki işkence dolayısıyla gözaltındakilerde kırıklar olduğunu, yürüyemeyecek durumda olanların bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.





Gözaltına alınan kişilerin işkence gördüğü iddialarını araştırmak için Urfa’da Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ile görüşen İHD heyeti, “Kişiler, işkenceden kaynaklı yaralanmışlar. Yaralı olmalarına rağmen hala TEM’de tutuluyorlar. Sağlıklı bir sağlık hizmeti alamıyorlar” demişti.