Üretim çakıldı, maaşlar eridi

Ekonomik krizden en büyük darbeyi alan sektörlerden olan sanayide çalışanların maaşları da enflasyon karşısında eriyor. Geçen yıl ağustos ayında yaşanan döviz krizinden sonra 2018'in son çeyreğinde yüzde 9'luk bir erime yaşayan çalışan maaşları, 2018'in tamamında ise 2017'ye göre yüzde 20 oranında eridi.





ERİME DEVAM EDECEK





Sözcü’den Sayime Başçı’nın haberine göre 2019'da sanayide üretimin daralmaya devam etmesi ve işsizlik rakamlarındaki artışın etkisiyle, şirketlerin ücretlerde indirime gidebileceği ve çalışan maaşlarındaki erimenin devam edebileceği öngörülüyor.





MAAŞA YANSIMADI





Makine Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan “Sanayide emek: Ücretler aşağı işsizlik yukarı” başlıklı rapor, çalışanların enflasyonun altında ezildiğini ortaya koydu. Rapora göre sanayi sektöründe çalışan yaklaşık 4 milyon işçinin ortalama günlük ücreti 150 TL olarak ölçüldü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerini baz alan rapora göre sanayide 2018'in son 3 çeyreğinde reel ücretler düzenli olarak gerilerken, 4'üncü çeyrekte ücretler, bir önceki döneme oranla yüzde 9'dan fazla eridi.





‘BÜYÜME’ RAKAMLARI MAAŞLARA YANSIMADI





Dolar bazında bakıldığında ise ikinci çeyrekte yüzde 12 olan gerileme, doların hızla yükseldiği üçüncü çeyrekte yüzde 18, son çeyrekte ise yüzde 2'de kaldı.





Yılın tamamında ise 2017'ye göre ücretlerde 20 puanlık bir gerileme yaşandı. Rapora göre sanayide ücretlerin yıllık seyrine bakıldığında, 2017'de ekonomi yüzde 7.4 büyürken, refah artışı ücretlere yansıtılmadı.





İŞVERENLER YÜKSEK ENFLESYONA RAĞMEN ÜCRETLERE ZAM YAPMIYOR, İNDİRİME GİDİYOR





2018'de ise son çeyrekteki küçülmeye rağmen yüzde 2.6 olan büyüme rakamları yine maaşlara yansımadı ve ücretler, 2017'deki düzeyini aşamadı. Hazırlanan endekse göre sanayi çalışanlarının maaşları yaşanan kayıpların etkisiyle 2015 seviyesine dönmek üzere.





Ekonomik krizle birlikte işsiz mühendis sayısının artarak 91 bine çıktığına dikkat çekilen raporda şu tespitlere yer verildi:





“2018'in özellikle son çeyreğinde sert bir biçimde gerilemeye başlayan reel sanayi ücretlerinin 2019'da ne olacağı, krizin seyrine, işsizliğin ve enflasyonun alacağı biçime bağlı. 2019'da işsizlik oranlarındaki artış, asgari ücret çalışanlarının ücretlerini etkilemezken, daha yüksek gelir dilimlerinde çalışanların taleplerini baskılamaktadır. İşverenler, krizi gerekçe göstererek yüzde 20'lik enflasyona rağmen zam yapmamakta, ücrette indirime bile cüret etmektedirler.”





EN AZ ÜCRET GİYİM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINDA





Sanayide ortalama günlük ücret 150 TL iken, sektörler arasında da ciddi farklılıklar gözleniyor. 525 bin ücretliyi istihdam eden giyimde günlük ücret 84 TL'ye kadar düşüyor. Onu takip eden ikinci en çok kişi istihdam eden gıda sektöründe ücretli sayısı 445 bine yaklaşırken kişi başına günlük ücret 102 TL ile günlük ücretin neredeyse üçte ikisi düzeyinde kaldı. Yüksek istihdamlı ama düşük ücretli bir diğer sektör tekstil oldu. 413 bin sigortalının çalıştığı sektörde ücret 101 TL'de kaldı.