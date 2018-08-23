Unutulan gazetecilerin Silivri çığlığı: Adalet Bekliyoruz

İstanbul Silivri Cezaevi’nde 2 yılı aşkındır haksız şekilde hapis yatan tutuklu gazeteciler bir mektup yazarak adalet talebinde bulundu. Halen cezaevinde yatan Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bayram Kaya, Cemal Kalyoncu, Cuma Ulus, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habip Güler, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, M. Sait Kuloğlu, M.Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyit Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız ‘Unutulan Gazeteciler Adalet Bekliyor’ başlığıyla sosyal medya aracılığıyla bir mektup ve çağrı yayınladı.





Basın sendikaları, üye oldukları dernekler ve adalet mekanizmasındaki makamlara yapılan aynı dosyadan 19 gazetecinin imzasının bulunduğu çağrı ve mektubun metni şöyle:









‘Unutulan Gazeteciler Adalet Bekliyor’





Bizler, Silivri Cezaevi’nde unutulan gazetecileriz. 25 Temmuz 2016 tarihinde gözaltına alındık ve ‘F..ö” üyeliği iddiasıyla tutuklandık. 31 Mart 2017’de yapılan ilk duruşmada 26 gazeteciden 21’imiz mahkeme tarafından tahliye edildik.





Aynı gece tahliye olanlarımızın tamamı yeniden tutuklandı. Hemen sonrasında ise tahliye isteyen savcı ve kararı veren mahkeme heyetinin tüm üyeleri HSYK tarafından açığa alındı.





Mahkeme heyeti, kısa süre sonra verdiği kararda herhangi bir yanlışlık olmadığı görülerek savcı ve hakimlik görevlerine iade edildi. Buna rağmen o gece yeniden tutuklanan bizler, iki yılı aşkın süreden bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuluyoruz.





Bugüne kadar, sadece dosyada bulunan kamuoyunun tanıdığı iki kişi (Atilla Taş ve Murat Aksoy) ile ciddi sağlık sorunları yaşayan 3 kişi tahliye edildi. 8 Mart 2018 tarihindeki karar duruşmasında, yargılanan isimlerin bir kısmına 6 yıl 3 ay, bir kısmına ise 7 yıl 6 ay ceza verildi. Benzeri davalarda bu cezaları alanların tamamı tahliye edilirken, bizim dosyamızdan hiç kimse tahliye edilmedi.





Kaldı ki, “F..ö Medya Yapılanması Ana Davası” olarak bilinen Zaman Gazetesi yazarları dosyasında karar, OHAL’in kalktığı günlerde verildi ve 10 yılın altında ceza alan sanıkların tümü tahliye edildi. Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan, 8 yıl 6 ay ve 9 yıl ceza almalarına rağmen özgürlüklerine kavuştular. 30’u aşkın sanığın yer aldığı bu davada sadece 2 yazar tutuklu kaldı.





Dosyalarımızda hiçbir somut suçlama bulunmuyor. Zaten çıkarıldığımız ilk duruşmada tahliye edilmemiz de bunu ortaya koymuştu. Karar duruşmamızda ise alt sınırlardan ceza verilmesine rağmen hiçbirimiz tahliye edilmedik.





Bizler, kamuoyunda tanınmayan, birçoğumuz muhabirlerden oluşan ‘unutulmuş gazeteciler’ olarak 2 yılı aşkın süreden bu yana Silivir Cezaevinde’yiz.





Gazetecilik faaliyeti dışında hiçbir işi olmayan bizler, hatırlanmak ve adalet beklentisi içinde olduğumuzu duyurmak istiyoruz.





Abdullah Kılıç





Ahmet Memiş





Ali Akkuş





Bayram Kaya





Cemal Azmi Kalyoncu





Cuma Ulus





Gökçe Fırat Çulhaoğlu





Habip Güler





Hanım Büşra Erdal





Hüseyin Aydın





M. Sait Kuloğlu





M. Erkan Acar





Mutlu Çölgeçen





Oğuz Usluer





Seyit Kılıç





Ufuk Şanlı





Ünal Tanık





Yakup Çetin





Yetkin Yıldız















