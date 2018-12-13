Ünlülerin dublöründen milyonluk dava!

37 yaşındaki İngiliz vatandaşı Olivia Jackson, 2015 yılına dek Hollywood filmlerinin aranan dublörleri arasındaydı. Star Wars, Guardians of the Galaxy ve Mad Max gibi filmlerde rol alan Jackson’ın hayatı, Milla Jovovich’i üne kavuşturan Resident Evil serisine katılmasıyla değişti.





Serinin son filminde Jovovich’in dublörlüğünü yapan Jackson, bir motosiklet sahnesinde korkunç bir kaza geçirdi. Hava şartları nedeniyle önce iptal edilen sonra devam kararı verilen çekimlerde, Jackson’ın kullandığı motor çekim araçlarından biriyle çarpıştı.







Kazada ağır şekilde yaralanan Jackson, 17 gün boyunca komada kaldı. Omurgası hasar alan genç kadın, yoğun tedavi sürecinin ardından hayata tutunsa da sol kolunu kaybetti.







Hayatının tamamen değiştiğini, yılda 220 bin sterlin (1.5 milyon TL) kazandığı işini yapamaz hale geldiğini ifade eden Jackson yapım şirketine dava açtı.











Jackson, 2019 yılının ilk aylarında görülmesi beklenen davayı kazanırsa 2.2 milyon sterlin (15 milyon TL) tazminat alacak