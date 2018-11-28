Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü Youtuber Yamaç uçuşu sırasında ölümden döndü /28 Kasım 2018 11:33

Ünlü Youtuber Yamaç uçuşu sırasında ölümden döndü

İsviçre'de ilk kez delta kanat uçuşu yapan Youtuber Chris Gursky , pilotun akılalmaz hatası yüzünden ölümden döndü.

Ünlü YouTuber ölümden döndü

Youtuber Chris Gursky, İsviçre'de yamaç paraşütü yaptığı sırada ölümden döndü. 

İsviçre’nin Interlaken bölgesinde tatil yapan Youtuber  Chris Gursky, hayatında ilk kez delta kanat uçuşu yapmak istedi. Bunun için bir pilotla anlaşan Gursky, 1600 metrelik yamaca çıktı.

Uçuş için hazırlıklara başlayan pilot, gerekli ayarlamaları yaptığını düşünerek Gursky ile beraber kendilerini yamaçtan aşağı bıraktı. Ancak adı açıklanmayan pilot ölümcül bir hata yaptı. Kendisini delta kanatlara bağlayan pilot, Gursky’nin ekipmanını ise bağlamayı unuttu.

Süzülmeye başladıkları anda yaptığı hatayı fark eden pilot, bir eliyle kanatları kontrol edip diğer eliyle Gursky’i tutmaya çalıştı. Ölümle burun buruna gelen Gursky, demirlere tutunarak hayatta kalma mücadelesi verdi.

2 dakika 14 saniye boyunca asılı kalan Gursky, pilotun yere yaklaşmasıyla kendini zemine bıraktı. Düşmenin etkisiyle el bileği kırılan Gursky hemen hastaneye kaldırıldı.

‘YENİDEN DENEYEBİLİRİM’

Gursky’nin ölümle burun buruna geldiği dakikalar, o anları ölümsüzleştirmek için getirdiği kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
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