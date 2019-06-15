Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü yönetmen hayatını kaybetti /15 Haziran 2019 15:33

Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

İtalyan yönetmen Franco Zeffirelli, 98 yaşında hayatını kaybetti.Floransa doğumlu yönetmen, Elizabeth Taylor’ın rol aldığı 1967 yapımı ‘Hırçın Kız’ filmi ve Judi Dench’in oynadığı ‘Romeo ve Juliet’in yönetmen koltuğunda oturmuştu.

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İtalyan medyası, Zeffirelli’nin son aylarda kötüleştiği ve uzun bir hastalık sonucu doğduğu kentte öldüğünü yazdı.Ünlü yönetmen, Silvio Berlusconi’nin Forza Italia partisinden iki dönem Senato üyeliğinde de bulunmuştu.

Eleştirmenlerden çok halkın takdirini kazanan Zeffirelli, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kendini kanıtlayan Federico Fellini, Luchino Visconti ve Vittorio De Sica gibi İtalyan sinema devleri arasında yer alıyordu.

Elizabeth Taylor’un yanı sıra Richard Burton, Laurence Oliver, Alec Guinness, Faye Dunaway ve Jon Voight gibi isimlerle çalışan Franco Zeffirelli, 20’yi aşkın filmin yönetmenliğini üstlendi.
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