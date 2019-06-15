Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

İtalyan medyası, Zeffirelli’nin son aylarda kötüleştiği ve uzun bir hastalık sonucu doğduğu kentte öldüğünü yazdı.Ünlü yönetmen, Silvio Berlusconi’nin Forza Italia partisinden iki dönem Senato üyeliğinde de bulunmuştu.





Eleştirmenlerden çok halkın takdirini kazanan Zeffirelli, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kendini kanıtlayan Federico Fellini, Luchino Visconti ve Vittorio De Sica gibi İtalyan sinema devleri arasında yer alıyordu.





Elizabeth Taylor’un yanı sıra Richard Burton, Laurence Oliver, Alec Guinness, Faye Dunaway ve Jon Voight gibi isimlerle çalışan Franco Zeffirelli, 20’yi aşkın filmin yönetmenliğini üstlendi.