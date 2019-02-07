Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü yazarın oğlu ölü bulundu /07 Şubat 2019 08:54

Ünlü yazarın oğlu ölü bulundu

Ünlü yazar, dil ve tarih araştırmacısı Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu Murat Tuğlacıyan yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

SHABER3.COM


Alınan bilgiye göre Bozkurt Mahallesi Baysungur Sokağı'ndaki bir evden kötü koku gelmesi üzerine yetkililere haber verildi.

İhbar üzerine gelen polis, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi.

PARSEĞ TUĞLACIYAN'IN OĞLU

Polis, 60 yaşlarındaki çevirmen Murat Tuğlacıyan'ın salonda hareketsiz yattığını görüp sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, incelemesinde Tuğlacıyan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yalnız yaşayan Murat Tuğlacıyan'ın yazar, dil ve tarih araştırmacısı Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu olduğu öğrenildi.
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