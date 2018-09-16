Ünlü yatırım uzmanı: Faiz artışı da işe yaramayacak

Ünlü yatırımcı Mobius, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artışının ekonomiye güveni artırmayacağını söyledi.







Bloomberg HT'nin CNBC'den aktardığına göre, faiz artışının çözüm olmadığını belirten Mobius, "Çözüm, sadece yabancı değil yerli yatırımcıların da güvenini kazanmaktan geçiyor. Bu da bütçede dengeli politikalar oluşturmaya başlamaktan ve yatırımcıya güven veren adımlar atmaktan geçiyor" dedi.





Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden Arjantin örneğini veren Mobius, "Arjantin de faiz artırdı ancak güven oluşmayınca faiz artışının da etkisi olmuyor" ifadesini kullandı.





Arjantin Merkez Bankası, geçen ay para birimi Peso'daki değer kaybının önüne geçmek için politika faizi olan haftalık faizi 1500 baz puan artırarak yüzde 45'ten yüzde 60'a çıkarmış ancak bu adım da pesonun değer kaybının önüne geçememişti.





Merkez Bankası eylül toplantısında politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı bir konuşmada faiz artışı için "Merkez Bankası faiz artırımını oldukça yüksek gerçekleştirildi. Haydi buyur bağımsızlık. Bağımsızlığın neticesini göreceğiz, şu an şahsen sabır safhamdır" ifadelerini kullanmıştı.