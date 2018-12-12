Samanyolu Haber /Medya / Ünlü yapım firması battı mı? Aylardır maaşlar ödenmiyor /12 Aralık 2018 20:57

Ünlü yapım firması battı mı? Aylardır maaşlar ödenmiyor

Bir İstanbul Masalı, Aliye, Binbir Gece, Bıçak Sırtı, Canım Ailem gibi birçok yerli dizinin yapımcılığını üstlenen TMC, set çalışanlarına dört aydır maaş veremiyor.

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Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz, dizi sektörünü de vurdu. Yaklaşık 30 yıllık bir geçmişi olan Turkish Media Corporation, bilinen ismiyle TMC Film, set çalışanlarıyla, yapımcılığını üstlendikleri bir diziden dolayı dava aşamasına geldi.

Oda Tv'den Hakan Erol'un haberine göre, Bir Deli Rüzgar dizisi yaklaşık iki ay önce 20 Ekim’de 6. bölümüyle final yaptı. Final konusunda ise hem Fox TV hem de TMC yetkilileri anlaştı.

Fox TV ile TMC arasında 6 bölümlük ön yayın hakları sözleşmesi imzalanmış ve Fox TV 6 bölümlük ücreti TMC’ye ödemişti.

Ancak set çalışanları, dizi bitse de, 2. bölümden sonra ücretlerini şirketten alamadı.

Ücretlerini alamayan 5 set çalışanı, 4 Aralık Salı günü, yeni gelen kanundan dolayı, dava açabilme şartlarından biri olan “arabulucu”ya başvurdu. 19 Aralık Çarşamba günü arabulucu görüşmesi gerçekleşecek.

Buradan “uzlaşma” çıkmadığı takdirde taraflar mahkeme sürecine girecek.

Öte yandan, set çalışanları dışında, dizinin yönetmenine de henüz ücretinin verilmediği iddia edilirken, TMC'nin üstlendiği bir başka dizi olan "Nefes Nefese"de de ödemelerin yapılmadığı öner sürüldü. 

Dizinin Uygulayıcı-Yapımcısı, Yapım Koordinatörü Cem Bağlar 4 aydır maaş veremediklerini belirterek, “Set çalışanların söyledikleri yalan değil, doğrudur” dedi.

Bağlar, “Açık bir kriz var piyasada, tüm sektörlerde var tabii, ama bizim sektörde bu durum biraz daha fazla yaşanıyor” derken, “Erol Bey’in şu an devam eden bir projesi var, ilkbaharda yine yapılacak başka bir projesi var, şirket olarak ‘kapadık, kaçtık gidiyoruz’ diye bir şey yok” diye belirtti.

Bağlar, Ocak ayında TMC Film'in sahibi Erol Avcı'nın alacaklarının süresi geldiğini belirterek, "Oradan karşılığını alacak, aldığında da bütün herkesin parası ödenecek. Bu şirkette kimsenin parası kalmaz" ifadelerini kullandı. 
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