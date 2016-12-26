Ünlü teknoloji marketi zor durumda; üç aydır maaş veremiyor

"Teknolojinin kalbi burada atıyor" sloganıyla 58 ilde 200'e yakın şubesi bulunan elektronik ürün mağazalar zinciri Bimeks'te çalışan işçiler zor durumda... Maaşlarını alamayan çalışanlar, durumlarını "Sömürünün kalbi artık Bimeks'te de atıyor" sloganıyla anlatıyorlar.







Üç aydır maaş alamayan işçilerin bir kısmı kiracı oldukları evlerden çıkarıldı, bazılarının elektrik ve doğalgazı kesildi. Alacaklarını tahsil etme umuduyla işe gitmeye devam eden Bimeks çalışanları, patrondan gelecek bir açıklamayı bekliyor.





Anadolu'daki ve taşradaki mağazalara yönelik hiçbir açıklama yapmayan Bimeks yönetimi, yalnızca metropollerde yüksek cirosu olan şubelerin çalışanlarına zaman zaman ve parça parça ödemeler yapmaya başlasa da, Bimeks işçilerinin sıkıntısı sürüyor.





7 Haziran seçimlerinden hemen sonra yandaş "gazete" Akşam'a röportaj veren Bimeks'in patronu Murat Akgiray, AKP'nin hükümeti kuramamasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bir seçimi daha kaldırırız, yeter ki tek parti gelsin" diyerek 1 Kasım seçimlerini desteklemiş, AKP'ye övgüler yağdırmıştı. 1 Kasım 2015 seçimlerinden AKP tek başına hükümeti kuracak şekilde çıktı, ancak işçilerin, çalışanların, emekçilerin sıkıntıları daha da büyüdü.





BİMEKS MAĞDURLARI YAŞADIKLARINI ANLATTI





Bimeks'te işçilerin yaşadığı sıkıntıyı, içerden bir çalışan soL'a anlattı.





Mağdur Bimeks işçisiyle gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi sunuyoruz:





3 aydır maaş alamadığınıza ilişkin haberler bazı basın yayın organlarında yer aldı, son durum nedir, biraz söz edebilir misiniz?





Evet, pek çok arkadaşımız 3 aydır maaş alamadı. Maaşlarımız vebölge koordinatörü ile bölge yöneticilerinin bize olan davranışlarıyla ilgili ufak bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Şirketin mayıs ayından beri zor günlerden geçtiğini söylüyorlardı. Fakat Temmuzdan beri bitmek bilmeyen bir zorluk başladı. Özellikle son 3 aydır maaşlarımızı alamıyoruz. Tüm Bimeks personelini zor durumda. Sıkıntıların başladığı aylarda çoğumuz ses çıkartmadı, ekonomik krizden dolayı sıkıntının yaşandığını ancak bu durumun geçeceğini düşünüyorduk. Fakat ilerleyen zamanda, biz çalışanlara herhangi açıklama yapılmadı. Hem maaşlarımız ödenmedi, hem de ne zaman ödeneceğine dair bir takvim sunulmadı.





"PATRONLAR, ÇALIŞANLARIN MAAŞ ALACAĞI YOK DA SANKİ ŞİRKETE BORCU VARMIŞ GİBİ DAVRANIYOR"





Peki Bimeks çalışanları olarak bir girişimde bulundunuz mu, hukuki bir hamle yaptınız mı?





Maaşlarımızı beklerken, doğal olarak hukuki olarak ne yapabileceğimizi düşündük. Çünkü hak ettiğimiz maaşlar var ortada ve alamıyoruz. Bunun için bir girişimde bulunmak gerekiyordu. İş Kanunu'ndaki bazı maddeleri bulduk. O maddelerde maaş ödenmediği zaman şöyle deniyor: "İşçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Bu işçilerin, bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz."





Peki naptınız, iş görmemeye mi başladınız?





Şirket yönetimi tarafından bize, iş görme borcumuzu yerine getirmezsek, şirketin de bunu görmezden gelmeyeceği ve tarafımıza gereğinin yapılacağı bilgisi sunuldu. Hukuksal olarak izleyeceğimiz yolda, nasıl olur da şirket bizi tutanakla tehdit edebilir diye düşündük. Fakat herhalde bir bildikleri ya da güvendikleri var. Şirket yönetimi adeta, sanki şirketin bize değil de bizim şirkete borcumuz varmış gibi davranıyor. Bu tuhafımıza gitti.





"BAZI GAZETELERDEN HABERLERİ KALDIRTTILAR"





Basında haberler çıkmaya başladı, olayın duyulmasından sonra ne oldu, şirket yönetiminin tavrında bir değişiklik oldu mu?





Ödenmeyen maaşlar ile ilgili birkaç basın yayın organında haberler çıktı. Fakat nasıl başardılarsa, ertesi gün bu haberleri kaldırttılar. Birkaç yerde haberler duruyor halen ama yayından kaldırılan haberler de oldu. Bimeks çalışanları olarak sesimizi kimseye duyuramaz hale geldik. Biz yüzde yüz haklıyken, maaşlarımızı alamazken, bizi şirket yetkileri dinlemedi, önemsemedi, bizim sorunumuzu paylaşan da olmadı kamuoyunda.





"BİZ EVİMİZDEN ATILIYORUZ, ONLAR 'AMA PATRON DA MERSEDESİNİ SATTI' DİYE KENDİLERİNİ SAVUNUYOR"





Peki patron temsilcileri ne diyorlar size, bir açıklama yapmıyorlar mı?





Zorda olduğumuzu, cebimizde yol paramızın olmadığını bildikleri halde, hakkımız olan maaşımızı ödemek yerine, bize tuhaf bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki, "Patron Mercedes'ini sattı, Ford'a biniyor!" Bu ne kadar basit bir kafa yapısıdır! İnsanların çoğu evlerinden atıldı, doğalgazları, elektrikleri kesildi. Bu durumda bize "Ama patron da Mersedes'ini sattı" diyorlar. Ahlaksız bir yaklaşım.





"MAAŞ ÖEDEMEK YERİNE GAZETELERE İLAN VERMEYİ TERCİH EDİYORLAR!"





Peki bundan sonra ne olacak?





Bimeks'te 3 aydır adı konulmayan bir soygun sürüyor. Maaşlarımız ödenmiyor ve ödenmediği halde çalışmaya zorlanıyoruz. Bimeks'in patronları bize maaş vermek yerine, içinde bulunduğumuz durumun basına yansımaması için gazetelere ilan veriyorlar... Sadece cirosu yüksek olan şubelerde, personel işi bırakmasın diye, o şube çalışanlarına ödenen tek bir maaş söz konusu. Anadolu'daki ve taşradaki şubelerde maaş ödemedikleri gibi hiçbir açıklama da yapmıyorlar. Yeni bir durum daha oluştu son günlerde. "Açığa satış" diye bir olayımız var. Müşteri parasını verir, ürünü bir hafta icinde adresine yollanir. Fakat şirket yaklaşık bir aydır bazı müşteri ürünlerini de göndermiyor. Müşterinin parasını da iade etmiyor.





"MAAŞ ÖDENMİYOR AMA KANDİL KUTLAMAYI İHMAL ETMİYORLAR"





Peki size davranışları nasıl?





Çalışmaya zorluyorlar. Çalışmazsak hiçbir hakkımızın ödenmeyeceği yollu tehditvari sözler duyuyoruz. Bir de şu var: Kandillerde, dini bayramlarda tüm şirkete mesaj atan Bimeks yönetimi, Cumhuriyet Bayramı'nda, Ulusal Egemenlik Bayramı'nda ve benzeri özel günleri görmezden geliyorlar. Bu yönüyle de Bimeks yönetimi, ülkeyi yöneten zihniyetle paralel bir yönelim sergiliyor. Bir de işin bu yönü var. Üç aydır maaş ödemiyorlar ama kandillerimizi kutlamayı ihmal etmiyorlar!





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