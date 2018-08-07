Ünlü stratejist dolara bakıp durumu özetledi: Trafik kazası izlemek gibi

ABD’li rahip Andrew Brunson’a ev hapsi verilmesinin ardından Türk bakanlara yaptırım uygulanmasının gerginliği devam ediyor. Dolar/TL dün de rekor üstüne rekor kırarak en son 5.42 ile tarihi zirvesini yeniledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) kurun ateşini düşürmek için akşam saatlerinde dolaylı adım geldi ancak bu müdahalede doların ateşini düşürmedi.







Cumhuriyet’ten Pelin Ülker’in haberine göre, BlueBay Asset Management Stratejisti Timothy Ash, kurdaki yükselişin tehlikeli bir hal aldığını vurgulayarak ekonomi yönetiminin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyledi.. Türkiye’nin eylül ayındaki Orta Vadeli Plan’ı bekleyebileceğini düşünmediğini söyleyen Ash, piyasalardaki son gelişmeleri “trafik kazasını izlemek gibi” diye özetledi.





TEB Yatırım/BNP Paribas stratejisti Işık Ökte, dün sabahki notunda TL’deki düşüşün ABD - Türkiye ikili ilişkilerindeki haber akışının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planında kamu harcamalarının azaltılması konusunda somut bir gelişme olmamasından kaynaklandığını söyledi.





Turkey Macro View Consulting Yönetici Direktörü Ali Kırali, Türk varlıklarındaki bu resmin geriye dönebilmesi için yatırımcıların, ekonomi politikasının enflasyonu aşağı çekecek şekilde organize edildiğine ikna olması gerektiğine dikkat çekti.





Geçen hafta Beyaz Saray’ın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ABD’deki mal varlıklarını dondurma kararı alması, dolar kurunu 5 seviyesinin üzerine taşımıştı. Hafta sonu ise Erdoğan, Türkiye’ye yönelik yaptırım kararına aynı şekilde karşılık verileceğini ve ABD adalet ve içişleri bakanlarının Türkiye’de varsa malvarlıklarının dondurulması talimatı verdiğini açıklamıştı.



