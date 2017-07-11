Ünlü Sinema sanatçısı hayatını kaybetti..

Türk sinemasının duayen isimlerinden tiyatro sanatçısı Bümin Gaffar Çıtanak, sahne adıyla Fikret Hakan yaşamını yitirdi.







Akciğer kanseri olan ve tedavi gördüğü İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Göğüs Cerrahi servisinde akciğer ameliyatı olan Fikret Hakan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.





Alınan bilgilere göre doktorlar tarafından yaklaşık 2 saat hayata döndürülmeye çalışıldı. Fakat tüm çabalar sonuçsuz kaldı ve 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.