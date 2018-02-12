Ünlü şefin restoranları bir bir kapanıyor...

Uzun zamandır borçlarla ve kapattığı restoranlarla gündeme gelen Jamie Oliver, kira indirimlerini güvence altına almaya çalıştığı ifade edilirken, bazı restoranlarını da kapatacağı duyuruldu.

450 ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKACAK

İngiltere'de 25 ve yurtdışında 28 restoranı bulunan TV şefinin zincirden 12 restoranı da kapatacağı ifade edildi. Sebep olarak şirketin yeniden yapılanması kapsamında olacağı ifade edilse de 450 kişinin de işten çıkarılacağı belirtildi.





Ünlü restoran zincirinin kapatılacak şubeleri arasında Bristol, Harrogate ve Kingston şubelerinin olduğu ifade ediliyor.





EKİM AYINDA İSTANBUL'DAKİ ŞUBESİNİ KAPATMIŞTI





Jamie Oliver’ın Zorlu Center İstanbul’da bulunan "Jamie’s Italian" marka restoranı için de 21 Eylül 2017'de iflas kararı alınmış, Ekim 2017'de de kapanmıştı.





KRALİÇE TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLMİŞTİ





42 yaşındaki Jamie Oliver'ın, Jamie’s Italian markası ile kurduğu restoran zinciri 40 şubeye ulaştı. Oliver, Haziran 2003'te İngiltere Kraliçesinin doğum gününde gösterdiği misafirperverlik ve hizmetlerden dolayı İmparatorluğunun şeref üyesi unvanı ile ödüllendirilmişti.