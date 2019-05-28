Samanyolu Haber /Dünya / Ünlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybetti /28 Mayıs 2019 09:03

Ünlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Gabriel Diniz uçak kazasında hayatını kaybetti. Brezilya’nın Sergipe eyaletinde bulunan Estância şehrinde düştü.

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Airporthaber'in yerel medyadan aktardığı habere göre uçakta bulunan ünlü şarkıcı Gabriel Diniz ile birlikte iki kişi daha hayatını kaybetti.

Diniz’in, verdiği konser sonrası ailesinin yanına dönmekte olduğu; yapımcısının da Diniz’in uçakta olduğunu teyit ettiği belirtildi.

Yerel medya, ünlü şarkıcının son yolculuğu öncesi kaydettiğini iddia ettikleri bir videoyu da yayınladı. Görüntülerde Diniz’in pilot ve yardımcısı ile beraber poz verdikleri görülüyor.

Genç şarkıcının hayranları, Diniz'in ölüm haberinin ardından yasa boğuldu. Sosyal medya sitesinden binlerce taziye mesajı paylaşılırken; yerel medya da gelişmeyi son dakika olarak duyurdu.

Kaza sonrası bölgeye uzman ekipler sevk edildi. Uçağın düşüş nedeninin tespitine dair geniş çaplı araştırma başlatıldı.
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