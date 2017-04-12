Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü şarkıcı beyin kanaması geçirdi /12 Nisan 2017 11:22

Ünlü şarkıcı beyin kanaması geçirdi

İbrahim Erkal, Maltepe bulunan evinin otoparkında baygın halde bulundu. Ünlü ses sanatçısı İbrahim Erkal evinin otoparkında baygın halde bulununca, hemen hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ilk gelen haberler arasında. İbrahim Erkal'ın şuan yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi.

Ünlü şarkıcı beyin kanaması geçirdi



Yapılan ilk müdahalenin ardından Erkal, yoğun bakıma alındı. Haberi alan alan Erkal’ın yakınları hastaneye akın etti.

Erkal’ın durumunun ciddiyetini koruduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Baygın halde bulunan İbrahim Erkal’ın sağ arka kulağının altında bir de yırtık olduğu tespit edildi. 

BAŞKA BİR HASTANEYE NAKLEDİLDİ

İbrahim Erkal, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından uyutularak Beşiktaş Ulus'taki Liv Hospital'a kaldırıldı. Sedye ile ambulanstan indirilen Erkal yoğun bakıma alındı. Erkal'ın yakınları da hastaneye geldi.

DERİN KOMA DURUMUNDA...

Ünlü sanatçının tedavi gördüğü hastaneden ilk açıklama geldi:

Beyin kanaması ön tanısı ile Liv Hospital’a getirilen evinin otoparkında düşmüş olarak bulunan değerli sanatçı İbrahim Erkal’ın yapılan tetkikler sonucunda son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup hastamız derin koma durumundadır. Yoğun tıbbi destek tedavisi alan hastamız ameliyata alınmıştır.

 DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN! 

Ünlü şarkıcının Facebook hesabından yapılan açıklamada"  Sevgili dostlarımız, Sanatçımız İbrahim Erkal, geçermiş olduğu rahatsızlık nedeniyle özel bir hastanede tedavi altındadır. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen!" denildi.

'1,5 SAAT BAYGIN KALMIŞ'

Duymayan Kalmasın programına telefonla bağlanan İbrahim Erkal'ın iş ortağı Feyzullah Çelebi, ünlü sanatçının sağlık durumunu anlattı:

"Saat 01.00'de siteye giriş yapmış. Güvenlik görevlisi beni aradı. Ben 02.30'da oradaydım. 1-1,5 saat otoparkta kalmış. Doktorlar beyin kanaması geçirdiğini söylüyorlar. Rabbimden şifa diliyoruz. Dostlarından dua bekliyoruz. Allah'tan ümit kesilmez diyoruz. Zaman zaman yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşıyordu, Eşi, çocukları ve ailesi de hastanede. " 
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