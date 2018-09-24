Samanyolu Haber /Ekonomi / Ünlü sanayici: Maaşlar ödenemiyor, 6 ay ücretleri devlet devralsın /24 Eylül 2018 08:57

Ünlü sanayici: Maaşlar ödenemiyor, 6 ay ücretleri devlet devralsın

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, sanayicinin maaşları ödeyemez duruma geldiğini söyledi. Özdebir, işçi çıkarmamak için maaşların 6 ay süreyle İşsizlik Fonu’ndan ödenmesini istedi.

SHABER3.COM

Ankara Sanayi Odası (ASO) ekonomi yönetimine sunduğu raporda, birçok sanayicinin maaşları ödeyemediği için işçi çıkarma aşamasına geldiğini bildirip işçi maaşlarının 6 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenmesini talep etti. ASO, kur artışı yüzünden bankaların sanayicilerden ek kredi teminatı istemeye başladığını da ekonomi yönetimine iletti.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Özdebir, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette, ekonomi yönetimine sundukları çözüm paketinin ayrıntılarını anlattı. Ekonomide yaşanan durumu ‘kriz' yerine, ‘ekonomik darboğaz' olarak niteleyen Özdebir, sanayicilerin içine düştüğü darboğazın aşılması için hazırladıkları raporu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanı sıra sanayi, ticaret ve ulaştırma ile ilgili bakanlara sunduklarını söyledi.

'ÖDEYEMEZ HALE GELDİLER'

Özdebir, kur ve faizlerdeki artış ile ekonominin içinde bulunduğu durum nedeniyle çok sayıda sanayicinin fabrikalarda çalıştırdığı işçilerine maaş ödeyemez hale geldiğini bildirdi. Destek verilmemesi halinde bu firmaların işçilerini işten çıkarmak zorunda kalacağı uyarısında bulunan Özdebir, "Aslında birçok firma için bu darboğaz durumu geçici. Firmalara bu süreçte maaş desteği verilirse birçok firma işçisini bugün işten çıkarmaz ve işler örneğin 6 ay sonra düzeldiğinde yeni işçi almak durumunda kalmaz" diye konuştu.

'İŞE GELMESİN, FON ÖDESİN'

Özdebir, çok sayıda işçinin işsiz kalmasına da yol açacak bu durumun çözümü için kısa çalışma ödeneği olarak bilinen ve kriz dönemlerinde uygulanan sistemin hayata geçirilmesini istedi.

"Kısa çalışmanın derhal çıkması lazım" diyen Özdebir, "Zora giren firmaların ödeyemediği işçi maaşının yarısını işveren, kalan yarısını da 6 ay süreyle İşsizlik Fonu ödesin istiyoruz. Bu sistem 2008 krizi sonrasında uygulandı. Sistemin mevzuatı hazır ama karar alınması lazım. Ben bugün o işçileri işten çıkarsam hepsine Fon'dan zaten işsizlik maaşı verilecek. İnsanlar işsiz kalacağı gibi bu işin Fon'a bir maliyeti olacak. Onun yerine insanlar işinde kalsın, çalışılan sürenin maaşını patron, işçinin izinde olduğu dönemin maaşını da Fon ödesin. Bu düzenlemenin 6 aylık bir dönem için hayata geçirilmesi gerektiğini ilgili bakanlara ilettik" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü sanayici: Maaşlar ödenemiyor, 6 ay ücretleri devlet... Sonraki Haber >>

Herşey çok güzel diyen kadını Ti'ye aldı: Çomarkopterde hepsi var

Herşey çok güzel diyen kadını Ti'ye aldı: Çomarkopterde hepsi var

Çektirdikleriniz şeyleri gözünüzde çok büyüterek, nöronlarınızı kirletmeyin!..

Çektirdikleriniz şeyleri gözünüzde çok büyüterek, nöronlarınızı kirletmeyin!..

Sele kapılan kamyonun zor anları

Sele kapılan kamyonun zor anları

Kriz var mı? Yok mu? Vatadaş cevap verdi

Kriz var mı? Yok mu? Vatadaş cevap verdi

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 9 soru

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 9 soru

Enes Kanter yaşanan ağır insan hakları ihlallerini anlattı

Enes Kanter yaşanan ağır insan hakları ihlallerini anlattı

Siz yeniden bıraktığınız yerden koşmaya devam edeceksiniz...

Siz yeniden bıraktığınız yerden koşmaya devam edeceksiniz...

İran'da askeri geçit törenine terör saldırısı

İran'da askeri geçit törenine terör saldırısı

Sanatçı Aydın: Vicdanlarınız mı kurudu. Beni uyutmuyor bu bebekler

Sanatçı Aydın: Vicdanlarınız mı kurudu. Beni uyutmuyor bu bebekler

Deve kuşlarını kahkahalarla ezen kişi yakalandı

Deve kuşlarını kahkahalarla ezen kişi yakalandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:55:58