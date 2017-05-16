Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü Sanatçıya sosyal medya mesajlarından 100'ün üzerinde soruşturma açıldı /16 Mayıs 2017 10:37

Ünlü Sanatçıya sosyal medya mesajlarından 100'ün üzerinde soruşturma açıldı

SANATÇI Ferhat Tunç hakkında Twitter paylaşımları nedeniyle, 100'ün üzerinde 'Terör Örgütü Propagandası yapmak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yeni soruşturma açıldı.

SHABER3.COM

Çağlayan Basın savcılığına ifadeye çağrılan Tunç, "HDP Eş başkanı Selahattin Demirtaş başta olmak üzere tutuklu milletvekilleri ve Belediye başkanlarıyla ilgili yaptığım paylaşımlar delil olarak dosyaya konulmuş. Önümüzdeki günlerde gidip ifade vereceğim" dedi.

Daha önce 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren Ferhat Tunç hakkında bu kez sosyal medya paylaşımları nedeniyle, 'Terör Örgütü Propagandası yapmak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından yeni bir soruşturma açıldı. İstanbul Büyükçekmece savcılığınca Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlardan oluşan 50 sayfalık soruşturma dosyası Çağlayan Basın savcılığına gönderildi.Tunç, soruşturmanın son 1 yılda Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları kapsadığını belirterek, şöyle dedi:

"Bu paylaşımlarla 'Terör örgütü Propagandası' yaptığım ve 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ettiğim iddia ediliyor. 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlaması yetmemiş olmalı ki yanına bir de 'Terör Örgütü Propagandası' eklenmiş. HDP Eş başkanı Selahattin Demirtaş başta olmak üzere tutuklu milletvekilleri ve Belediye başkanlarıyla ilgili yaptığım paylaşımlar delil olarak dosyaya konulmuş. Her türlü eleştirinin 'Terör Örgütü Propagandası' kapsamında değerlendirildiği açıktır. Niyetleri bizi 4 duvar arasında görmek. Önümüzdeki günlerde Savcılığa giderek ifademi vereceğim."
<< Önceki Haber Ünlü Sanatçıya sosyal medya mesajlarından 100'ün... Sonraki Haber >>

IFLC Avustralya bugün MC TV'de!

IFLC Avustralya bugün MC TV'de!

IFLC Avustralya bu akşam MC TV'de!

IFLC Avustralya bu akşam MC TV'de!

Aldanmamanın biricik yolu...

Aldanmamanın biricik yolu...

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar

Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

“Dönmem!” derken fırıldak gibi dönmeler olabilir

“Dönmem!” derken fırıldak gibi dönmeler olabilir

Baykal'dan Hizmet'e soykırıma tepki: Bir irade Türkiye'yi duman ediyor, maskaralık!

Baykal'dan Hizmet'e soykırıma tepki: Bir irade Türkiye'yi duman ediyor, maskaralık!

Gazetecilik okulu dekanı: Almanya'da idam cezası var

Gazetecilik okulu dekanı: Almanya'da idam cezası var

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:00:10