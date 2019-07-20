Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü sanatçıdan 200 bin ağacın kesilmesine tepki /20 Temmuz 2019 20:21

Ünlü sanatçıdan 200 bin ağacın kesilmesine tepki

Haluk Levent’ten Kirazlı’da maden için 200 bin ağaç kesilmesine tepki gösterdi.

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İçinde yer aldığı sosyal sorumluluk projeleriyle de bilinen şarkıcı Haluk Levent, Çanakkale’nin Kirazlı köyünde kurulacak altın madeni sebebiyle yaklaşık 200 bin ağacın kesilmesine tepki gösterdi.

Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Levent, “Kanadalı şirket Çanakkale Kirazlı’da 200 bin ağaç kesiyor 200 bin. Şaka gibi. Milliyetçilik sadece bayrak profili ile olmuyor! Milliyetçilik kavramı ülkece genişletilmeli. İçine ağaç, toprak, bilim, tarım serpilmeli Çocuklar bu kavramlarla büyütülmeli. Vatan o zaman vatandır!” dedi.

Çanakkale’nin Kirazlı köyünde Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafından yürütülen altın madeni projesinde, ÇED raporunda 45 bin denmesine rağmen 195 bin ağaç kesildiği ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili başta TEMA Vakfı olmak üzere birçok STK harekete geçerken, CHP'li 26 milletvekilinin imzasını taşıyan araştırma önergesi AKP ve MHP'nin oyları ile reddedilmişti.
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