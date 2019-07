Can Yayınları ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun "11 Dakika" adlı romanının aslında Kürdistan olan ifadesinin, çevirisinde Ortadoğu olarak kullanıldığının fark edilmesinin ardından kitabı toplatma kararı aldı.





Can Yayınları sahibi ve genel direktörü Can Öz, Twitter üzerinden yaptığı duyuruda kitabın düzeltilerek basılacağını duyurdu.





İLK BASKIDA DÜZELTİLECEK





Öz şu ifadeleri kullandı: "Paulo Coelho 11 Dakika'daki çeviriyle aslı arasındaki farkların sorumlusunu, editörünü bilmiyorum. Baskı çok eski. Ancak yayıncının böyle kafasına göre metne müdahale hakkı yoktur. Tepki gösteren okurlar haklı. İlk baskıda düzelteceğiz."





Okurlardan gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan mütercim Saadet Özen kendisinin böyle bir şey yapmayacağını ve çevirideki değişiminin kendisinden sonra redakte edilirken yapılmış olabileceğini belirtti.







MÜTERCİM ÖZEN: BEN SANSÜRLEMEDİM





Özen, şahsi Twitter hesabından, "Coelho hakkında açıklama yapmak istiyorum. Kitapta geçen “Kürdistan” kelimesini sansürlediğim iddia edildi, faşist, ırkçı, akla gelebilecek her tür hakaret sıralandı. Bakalım gerçekten bu kelimeyi kullanmaktan imtina eder miyim. Bu sayfalar, bir yıl önce çıkan bir çevirimden." ifadelerini kullandı.







Can Öz, Özen'e destek çıkarak hatanın çevirmenden değil kendilerinden kaynaklanmış olabileceğini vurguladı.

Can Öz, Saadet Özen tanıdığım en dürüst, ilkeli çevirmen olabilir. Çevirideki bu müdahaleyi onun yapmış olması imkansız; ve çok yıprandı dünden beri. Bu müdahale olsa olsa editoryal aşamada yapılmıştır, şüphem yok. O nedenle, lütfen, Saadet hanıma değil, bize yöneltin eleştirilerinizi.





Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun "Paulo Coelho 11 Dakika" isimli romanının sansürlendiği ortaya çıktı.

ROMANDAN "KÜRDİSTAN" İBARESİ ÇIKARILDI





Coelho'nun orijinali Portekizce olan kitabının ilgili bölümünde “Entrou em um cybercafé e descobriu na internet que as curdos vinham do Curdistão, um país inexistentex hoje dividado entre a Turquia e o Iraque.” olan ifade “Bir internet kafeye girdi ve Kürtlerin Kürdistan’dan, şu an Türkiye ile Irak arasında bölünmüş, var olmayan bir ülkeden geldiklerini öğrendi.” şeklinde tercüme edilmesi gerekiyordu.





Ancak aynı cümle romanın Türkiye'de yayımlanmış nüshasında, "Maria bir internet kafeye girdi; internette Kürtlerin Ortadoğu'da yaşadığı yazıyordu." şeklinde yer aldı.